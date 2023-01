Baierbrunn (ots) - Husten kann sehr lästig sein - insbesondere, wenn er trocken ist und nachts auftritt. In manchen Fällen kann ein Husten ohne Schleim wochenlang anhalten. Im "HausArzt-PatientenMagazin" erklärt Dr. Bora Akyürek, Facharzt für Allgemeinmedizin und Leiter einer Hausarztpraxis in Ulm, was am besten hilft. Ein effektives Hausmittel: viel trinken Falls keine ernsthafte Ursache vorliegt, klingt ein ...

mehr