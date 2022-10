Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Impfungen: Was Sie jetzt beachten sollten

Mit der kalten Jahreszeit stehen für viele Menschen Impftermine auf dem Programm. Was jetzt wichtig ist, erklärt das "HausArzt-PatientenMagazin"

Baierbrunn (ots)

Mit dem Start der Erkältungszeit überlegen sich viele Menschen: Muss ich mich jetzt impfen lassen? "Nehmen Sie Ihren Impfpass zum nächsten Termin mit in die Hausarztpraxis", rät Hausärztin Dr. Franziska Pecher-Werner aus Eibenstock im "HausArzt-PatientenMagazin". "Dort ist Ihre Vorgeschichte bekannt, etwa ob eine chronische Krankheit besteht oder Dauermedikamente eingenommen werden. So werden Sie am besten beraten, welche Impfung jetzt sinnvoll ist."

Covid-19- und Grippe-Impfung gleichzeitig

Dies ist insbesondere wichtig für Menschen über 60, für chronisch Kranke und für alle, die dauerhaft Medikamente einnehmen. "Bei Grippe, Covid-19 oder Lungenentzündungen haben sie ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf", warnt Pecher-Werner. Aber auch gesunde Menschen sollten prüfen, welche Impfungen sinnvoll sein könnten. "Sprechen Sie das Thema Impfen beim Arztbesuch einfach an und erzählen Sie, was Sie demnächst vorhaben. Planen Sie vielleicht eine Reise? Dann können meine Kolleginnen und Kollegen Sie beraten, welche Impfempfehlungen für welche Länder gelten", so Pecher-Werner.

Aus Sicht der Fachärztin für Allgemeinmedizin spricht nichts dagegen, eine Impfung gegen Covid-19 gleichzeitig mit einer Grippe-Impfung zu bekommen. "Wir impfen dann das jeweilige Serum in den linken und rechten Arm", so Pecher-Werner. Bei einer gleichzeitigen Impfung könne es individuell verschieden zu einer stärkeren Reaktion kommen, es müsse aber nicht sein. "Die Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, Glieder- und Muskelschmerzen sind insgesamt selten und verschwinden meist nach etwa drei Tagen."

An Auffrischungsimpfungen denken

Auch sollte man, so Dr. Franziska Pecher-Werner, daran denken, dass bestimmte Impfungen aufgefrischt werden müssen, etwa Tetanus nach zehn Jahren. Für einen vollen Impfschutz gegen Hepatitis oder FSME sind drei Impfungen erforderlich. Schwangere besprechen den Impfstatus in der Regel in der gynäkologischen Praxis - aber natürlich sind auch Hausärztinnen und Hausärzte Ansprechpartner für werdende Mütter bei Fragen zum Impfen.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das "HausArzt-PatientenMagazin" gibt der Deutsche Hausärzteverband in Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe IV/2022 wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben. Das "HausArzt-PatientenMagazin" finden Sie auch auf Facebook.

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell