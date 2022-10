Baierbrunn (ots) - Bei Kindern entwickelt sich schnell mal ein Gerstenkorn am Augenlid - das ist meist ungefährlich, kann aber ganz schön nervig sein und schmerzen Ein Gerstenkorn entwickelt sich schleichend und entsteht durch eine Entzündung der Talg- oder Schweißdrüsen am Augenlidrand. Die Übeltäter sind Hautbakterien. "Gerade jüngere Kinder reiben sich mit schmutzigen Händen die Augen, was Entzündungen ...

mehr