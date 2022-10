Baierbrunn (ots) - Mit 15 war sie die jüngste Sängerin mit einem Nummer-1-Hit in den USA - ein Rekord, den Peggy March, mittlerweile 74 Jahre alt, bis heute hält. Doch einfach war es für die Sängerin, die in Deutschland in den 60er Jahren mit dem Titel "Mit 17 hat man noch Träume"bekannt geworden ist, nicht ...

