Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Es gibt Situationen, da werden wir nervös. Prüfungen zum Beispiel, oder Bewerbungsgespräche. Manche fangen an zu schwitzen, wenn sie zum Arzt müssen, andere wenn sie Zeitdruck haben. Was in solchen Fällen hilft, weiß Petra Terdenge: Sprecherin: Wenn wir aufgeregt ...

2 Audios

mehr