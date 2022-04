Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

"Siege der Medizin": zweite Podcast-Staffel mit Ulrich Noethen

Hörenswerte Podcast-Serie über die Errungenschaften der Medizingeschichte wird fortgesetzt

Themen von Aphrodisiaka bis Zahnmedizin

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Ulrich Noethen ist einer der erfolgreichsten Schauspieler hierzulande. Und "Siege der Medizin" ist der erste medizinhistorische Podcast im deutschsprachigen Raum. Diese Erfolgsgeschichte wird nun in einer zweiten Staffel weitergeschrieben. Petra Terdenge berichtet:

Sprecherin: In der ersten Folge der neuen Staffel geht es um die Geschichte des Inkubators und der Neugeborenen-Medizin. Ulrich Noethen erzählt aus der Sicht eines kleinen Jungen. Seine erste Berührung mit einer Geburt findet im Kuhstall statt:

O-Ton Ulrich Noethen 19 sec.

"Der Tierarzt untersuchte die Kuh, versuchte die Lage des Kalbes im Bauch der Kuh zu bestimmen. Irgendwann waren zwei Füße des Kälbchens zu sehen. Es wurde ein Strick um die Fesseln gebunden und mit vereinten Kräften wurde das Kälbchen zur Welt gezogen."

Sprecherin: Ulrich Noethen war und ist fasziniert von diesem Wunder der Geburt und geht in der ersten neuen Podcast-Folge als Erzähler der Frage auf den Grund, warum wir Menschen nicht auch so "fertig" auf die Welt kommen wie das kleine Kälbchen und wie es um frühgeborene Babys bestellt ist. Weil diese so anschaulich erzählte Medizingeschichte die Hörer auf Anhieb begeistert hat, stand schnell fest, dass es dieses Jahr damit weitergehen soll, sagt Peter Glück von der Apotheken Umschau, der den Podcast produziert:

O-Ton Peter Glück 20 sec.

"Die Resonanz war tatsächlich überwältigend. Sowohl was uns an Nachrichten erreicht hat über E-Mail, über unsere Social-Media-Kanäle. Mit ganz vielen Fragen, als die erste Staffel zu Ende ging: Wann macht ihr weiter, wie macht ihr weiter, macht ihr überhaupt weiter? Wir waren ja zwischenzeitlich auch in den Apple-Podcast-Charts in der Kategorie Gesundheit auf Platz 1, das spricht ja auch für sich."

Sprecherin: Es gibt noch jede Menge "Siege der Medizin", über die Ulrich Noethen erzählen möchte:

O-Ton Peter Glück 20 sec.

"Wir machen mit den vielen Themen die wir noch auf dem Zettel hatten weiter. Wieder unterhaltsam wie ein Hörspiel produziert, angereicht mit Interviews von Expertinnen und Experten. Hier ist neu zum Beispiel, dass bei ausgewählten Themen nicht mehr nur Professoren und andere hochrangige Spezialisten auf ihrem Fachgebiet zu Wort kommen, sondern auch Medizinhistoriker ihr Wissen mit uns teilen."

Abmoderation:

In den kommenden neuen Folgen wird es um medizinische Errungenschaften gehen, die jeden Menschen im Laufe des Lebens betreffen können: von der Geburt über die Geschichte der Impfung, die Medizin des Herzens, Augen- und Zahnmedizin - bis hin zu den Grenzen der Medizin. Der Podcast "Siege der Medizin" ist alle zwei Wochen zu hören auf www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Natürlich ist er auch auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify verfügbar. Los geht es am 28. April mit einer Folge zur Neugeborenen-Medizin mit Dr. med. Benjamin Ackermann, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig.

Alle Themen und Termine der zweiten Staffel von "Siege der Medizin" im Überblick:

Folge 9 (28.04.) Wie der Brutkasten Leben rettet/ Die Geschichte des Inkubators

Folge 10 (11.05.) Geschichte der Impfung

Folge 11 (25.05.) Medizin des Herzens

Folge 12 (08.06.) Organtransplantation

Folge 13 (22.06.) Zahnmedizin

Folge 14 (06.07.) Geschichte der Schmerzmedizin

Folge 15 (20.07.) Augenheilkunde

Folge 16 (03.08.) Ästhetische/ Plastische Chirurgie

Folge 17 (17.08.) Grenzen der Medizin

Folge 18 (31.08.) Aphrodisiaka

Folge 19 (14.09.) Die Geschichte des Apothekerberufs

"Siege der Medizin" auf einen Blick:

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften - spannend und plastisch erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen. Neben Expert:innen lässt Noethen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nimmt die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expertenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Die zweite Staffel von "Siege der Medizin" kommt ab 28.4. alle vierzehn Tage immer mittwochs von www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau.

"Siege der Medizin" ist bei Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen und auf apotheken-umschau.de zu finden.

