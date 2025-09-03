Daudert & Daudert GmbH

BaFin-Verfahren offenbart: Rufschädigung von Marktteilnehmern offenbar leicht möglich

Ein aktuelles Klageverfahren (Aktenzeichen 7 K 1217/24.F) eines Marktteilnehmers gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine brisante Schwachstelle im Umgang mit Hinweisen aufgedeckt: Bereits wenige, von nicht verifizierten E-Mail-Accounts versandte Nachrichten reichen aus, um eine öffentliche Warnmeldung der BaFin gegen ein Unternehmen auszulösen.

Im Verfahren wurde deutlich, dass die BaFin eingehende Hinweise weder überprüft noch die vermeintlichen Hinweisgeber kontaktiert hat. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, Mitbewerber durch einfache, fingierte E-Mails schwerwiegend zu diskreditieren - ohne dass die Behörde die Authentizität der Meldungen hinterfragt.

"Das Verfahren zeigt, wie anfällig selbst offizielle Veröffentlichungen für Manipulation sein können", erklärt Christian Daudert. "Für Anleger ergeben sich daraus zwei zentrale Erkenntnisse:

Vertrauen Sie nicht blind jeder Veröffentlichung oder Bewertung im Internet - auch dann nicht, wenn sie von Behörden stammen. Sowohl positive als auch negative Einschätzungen sollten stets kritisch hinterfragt werden. Bleiben Sie wachsam, wenn Sie von Finanzdienstleistern angesprochen werden. Zwar existieren tatsächlich unseriöse Anbieter, doch sollten Verdachtsmeldungen an die BaFin konkrete Angaben enthalten - auch zur eigenen Person. Nur so lassen sich echte Hinweise von missbräuchlichen Falschmeldungen unterscheiden."

Das Urteil macht deutlich, dass Anleger sowohl Vorsicht als auch kritisches Urteilsvermögen benötigen, um seriöse Informationen von gezielten Rufschädigungen zu trennen.

Über die Daudert & Daudert GmbH

Die Daudert & Daudert GmbH mit Sitz in Rostock ist seit 1997 als Finanzdienstleister spezialisiert auf Services für die Fußballbranche.

