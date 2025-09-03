PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Daudert & Daudert GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Daudert & Daudert GmbH

BaFin-Verfahren offenbart: Rufschädigung von Marktteilnehmern offenbar leicht möglich

Rostock (ots)

Pressemitteilung der Daudert & Daudert GmbH

Ein aktuelles Klageverfahren (Aktenzeichen 7 K 1217/24.F) eines Marktteilnehmers gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine brisante Schwachstelle im Umgang mit Hinweisen aufgedeckt: Bereits wenige, von nicht verifizierten E-Mail-Accounts versandte Nachrichten reichen aus, um eine öffentliche Warnmeldung der BaFin gegen ein Unternehmen auszulösen.

Im Verfahren wurde deutlich, dass die BaFin eingehende Hinweise weder überprüft noch die vermeintlichen Hinweisgeber kontaktiert hat. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, Mitbewerber durch einfache, fingierte E-Mails schwerwiegend zu diskreditieren - ohne dass die Behörde die Authentizität der Meldungen hinterfragt.

"Das Verfahren zeigt, wie anfällig selbst offizielle Veröffentlichungen für Manipulation sein können", erklärt Christian Daudert. "Für Anleger ergeben sich daraus zwei zentrale Erkenntnisse:

  1. Vertrauen Sie nicht blind jeder Veröffentlichung oder Bewertung im Internet - auch dann nicht, wenn sie von Behörden stammen. Sowohl positive als auch negative Einschätzungen sollten stets kritisch hinterfragt werden.
  2. Bleiben Sie wachsam, wenn Sie von Finanzdienstleistern angesprochen werden. Zwar existieren tatsächlich unseriöse Anbieter, doch sollten Verdachtsmeldungen an die BaFin konkrete Angaben enthalten - auch zur eigenen Person. Nur so lassen sich echte Hinweise von missbräuchlichen Falschmeldungen unterscheiden."

Das Urteil macht deutlich, dass Anleger sowohl Vorsicht als auch kritisches Urteilsvermögen benötigen, um seriöse Informationen von gezielten Rufschädigungen zu trennen.

Über die Daudert & Daudert GmbH

Die Daudert & Daudert GmbH mit Sitz in Rostock ist seit 1997 als Finanzdienstleister spezialisiert auf Services für die Fußballbranche.

Pressekontakt:

Daudert & Daudert GmbH
Grubenstr. 20, 18055 Rostock
E-Mail: info@daudert.de
Web: www.daudert.de

Original-Content von: Daudert & Daudert GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Daudert & Daudert GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Daudert & Daudert GmbH
Weitere Storys: Daudert & Daudert GmbH
Alle Storys Alle
  • 01.09.2025 – 13:26

    Daudert & Daudert GmbH kritisiert BaFin: Falschmeldungen verunsichern Anleger

    Rostock (ots) - Die Daudert & Daudert GmbH warnt vor ihrer Ansicht nach überzogenen Praktiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Anlass ist ein Fall, bei dem eine Banküberweisung von 50.000 Euro mit dem Verwendungszweck "Aktienkauf" eine Verdachtsmeldung und nachfolgende Ermittlungen von BaFin und Bundesbank auslöste - obwohl der Vorgang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren