Wachstumsmotor "Data & Analytics" d-fine plant mit 150 neuen Stellen in 2020

Frankfurt (ots)

Datengetriebene Geschäftsmodelle finden sich inzwischen in vielen Wirtschaftszweigen wie der Finanzwelt, der Industrie, bei MedTechs oder bei Mobilitätsanbietern. Der richtige Umgang mit komplexen Daten und deren Analyse ist ein zentrales Zukunftsthema und Kern der Digitalstrategien vieler Unternehmen sowie der öffentlichen Hand.

"Data & Analytics" heißt folgerichtig eine neue Kategorie bei der Auszeichnung des "Hidden Champion des Beratungsmarktes 2020" durch die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB). Der erste Preisträger in diesem Innovationsfeld ist das Beratungsunternehmen d-fine. Über die letzten 20 Jahre hinweg hat sich d-fine mit einem breiten Spektrum, von klassischer Data Science bis hin zu innovativen KI-Methoden, am Markt etabliert. Mit inzwischen fast 1.000 Experten mit einem akademischen Hintergrund in Physik, Mathematik und Computerwissenschaften, zählt d-fine zu den großen europäischen Beratungsunternehmen und gilt als Marktführer im Bereich Data Science.

Auf organisches Wachstum setzt d-fine auch in 2020. Geplant ist allein in Deutschland die Schaffung von zusätzlichen 150 Stellen für Berufseinsteiger mit dem typischen, starken analytischen und technologischen Hintergrund.

