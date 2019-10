Amiaz Habtu

Rap-Debüt auf Deutsch: "Höhle der Löwen"-Moderator Amiaz Habtu veröffentlicht EP

Fünf TV-Formate, hunderte Event-Moderationen und mindestens ein Dutzend VIP-Interviews. Egal, was Amiaz Habtu in den letzten 15 Jahren für Meilensteine in seiner Laufbahn erreicht hat, eine tief sitzende Leidenschaft hat ihn immer begleitet und ist heute ein fester Teil von ihm: Die Liebe zur Musik.

Schon im Alter von 13 Jahren begeisterte sich der Teenager mit eritreischen Wurzeln für Hip Hop. Es waren die beiden Hosts namens EdLover und Dr. Dre der Kultshow "YO MTV Raps", die die ganze Welt mit den neuesten Tracks und Infos versorgten. Amiaz war fasziniert von der Coolness und der musikalischen Bandbreite, die in ihm einen kreativen Schalter umlegten. Er fing an, die Interviews aus dem Fernsehen auf seinem Doppelkassetten-Rekorder nachzustellen und eignete sich so den englischen "Slang" an.

Auftritte in der Schule und diverse Club-Battles folgten. Er gewann im Alter von 17 Jahren sogar die Freestyle Challenge beim Konzert von Naughty by Nature in der Oberhausener Turbinenhalle.

Jahrelang rappte der Kölner auf Englisch, war als MC in den Clubs der Republik unterwegs und heizte dem Publikum ein. Sogar ein eigener Platten-Deal war in Aussicht, der dann aber in letzter Minute doch nicht zustande kam.

Nach einigen Jahren traf er für einen Moderations-Job Kool Savas in Berlin und nutze die Gelegenheit dem King of Rap seine eigenen Tracks vorzuspielen. Die Resonanz war eindeutig: "Ist schon cool, aber warum rappst Du auf Englisch Amiaz?" Diese Frage war der Anstoß zum Umdenken.

Viele Tracks später und beeinflusst durch deutsche Artists wie Megaloh, Max Herre, Chefket, Estikay, MoTrip oder Umse ist Amiaz jetzt mit einem eigenen Werk am Start.

Seine erste EP "Von A bis Z" erscheint am 01. November 2019 und ist auf allen gängigen Streaming-Diensten erhältlich.

