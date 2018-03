Werder Bremen-Presseservice: Thore Jacobsen bleibt beim SVW

Bremen (ots) - Mit Thore Jacobsen verlängert ein weiteres Talent beim SV Werder Bremen seinen Vertrag und bleibt den Grün-Weißen erhalten. Der Außenverteidiger unterzeichnete seinen ersten Profi-Vertrag an der Weser.

"Wir freuen uns sehr, dass Thore Jacobsen auch in Zukunft das Werder-Trikot tragen wird. Die Entwicklung, die er in den letzten Jahren bei uns durchlaufen hat, ist vielversprechend. Wir sind davon überzeugt, dass er sich in Zukunft weiter verbessern und ein Bundesliga-Spieler werden wird", sagt Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball.

Auch Thore Jacobsen selbst freut sich über die Vertragsverlängerung: "Ich bin überglücklich mein Vertrag verlängert zu haben und freue mich darauf meinen nächsten Schritt mit Werder Bremen zu gehen. Ich habe mich in Bremen von Beginn an wohl gefühlt und werde nun weiter an mir und meinen Fähigkeiten arbeiten."

Thore Jacobsen spielt seit der Saison 2015/2106 für die Grün-Weißen. Er wechselte aus der Jugend des Hamburger SV an die Weser. Seitdem absolvierte der 20-Jährige 75 Spiele in der 3. Liga für Werders U 23 und erzielte dabei drei Treffer. Seine erste Berufung in den Bundesliga-Kader feierte Jacobsen beim Rückrunden-Auswärtsspiel beim FC Bayern München.

