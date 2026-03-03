Alfred Kärcher SE & Co. KG

Spitzenplatzierung für Kärcher-Hochdruckreiniger

Kärcher K 5 Premium Power Control Flex ist Testsieger bei Stiftung Warentest

Winnenden (ots)

Im aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest (Ausgabe 3/2026) behauptet Kärcher seine führende Position bei den Hochdruckreinigern und sichert sich mit dem K 5 Premium Power Control Flex den Testsieg (Note 2,1). Das Gerät überzeugt die Experten vor allem durch die hohe Reinigungsleistung und robuste Bauweise, die im Dauertest mit der Bestnote "Sehr gut" abschnitt. Dank des flexiblen PremiumFlex-Hochdruckschlauchs ermöglicht der Testsieger ein besonders zügiges und gründliches Arbeiten bei hohem Bedienkomfort.

Die starke Leistung des Marktführers wird durch das Modell K 4 Power Control Flex Home unterstrichen, das mit dem Qualitätsurteil "Gut" (Note 2,2) nur knapp hinter der Spitze liegt. Besonders positiv hervorgehoben wird beim K 4 neben der Reinigungsleistung das vergleichsweise leise Betriebsgeräusch sowie die einfache Manövrierbarkeit. Beide Modelle profitieren von der bewährten wassergekühlten Motortechnologie, die für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit steht. Zudem sind für beide Modelle zahlreiche Zubehöre verfügbar - von der energie- und wassereffizienten eco!Booster-Düse für die Fassadenreinigung bis zur Waschbürste für die Reinigung der Gartenstühle.

