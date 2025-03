ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Gute Schulden, schlechte Schulden"

Die Sondierungen zwischen Union und SPD sind beendet. Am Donnerstag sollen die Koalitionsverhandlungen beginnen. Grundlage sind zwei Milliardenpakete voller Schulden und eine 180-Grad-Wende des CDU-Chefs Friedrich Merz. "Gute Schulden, schlechte Schulden – hat Merz sich verzockt?" ist am Donnerstag, 13. März 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Noch ist völlig unklar, wie die gigantische Neuverschuldung für Infrastruktur und das Ausnehmen der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse oberhalb von ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes im Detail gestaltet werden sollen. Klar ist aber: Union und SPD brauchen zwingend die Grünen, um die Gesetzesänderungen noch im alten Bundestag beschließen zu können. Wird das ohne Zugeständnisse gehen? Ist das in der Kürze der Zeit überhaupt noch verhandelbar? Nicht nur die Opposition, auch Wirtschaftsexperten und Juristen haben große Zweifel an den Plänen angemeldet.

Zu Gast bei Maybrit Illner sind CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner, Moritz Schularick, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Kristina Dunz vom "RedaktionsNetzwerk Deutschland" und Gabor Steingart, Herausgeber von "The Pioneer".

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

