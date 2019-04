Europ Assistance

Erneut ausgezeichnet! Stiftung Warentest vergibt "SEHR GUT (1,1)" für Auslandskrankenversicherung der Europ Assistance

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Stiftung Warentest hat die Auslandskrankenversicherung für Einzelpersonen und Familien der Europ Assistance in der aktuellen Mai-Ausgabe der Zeitschrift "Finanztest" mit dem Test-Urteil "SEHR GUT (1,1)" ausgezeichnet. Somit konnte Europ Assistance die Werte in beiden Tarifen im Vergleich zu der letzten Bewertung aus 2017 noch einmal deutlich verbessern. Maßgeblich sind hierfür die Bereiche Medizinische Leistungen, bewertet mit SEHR GUT (0,6), sowie Leistungen im Fall von Krieg, Pandemie und Kernenergie, bewertet mit SEHR GUT (0,7). Insgesamt wurden 42 Jahresverträge für Familien und 50 für Einzelpersonen von weltweit geltenden Auslandsreisekrankenversicherungen untersucht.

Peter Georgi, Vorstandsvorsitzender der Europ Assistance Deutschland: "Ich bin sehr stolz, dass sich unsere Bemühungen zur ständigen Weiterentwicklung unserer Auslandskrankenversicherung auch im Ergebnis der Stiftung Warentest widerspiegeln. Wir bieten mit unserer modernen Familiendefinition auch Patchworkfamilien und allein reisenden Kindern umfassenden Versicherungsschutz. Weiterhin haben wir erstmalig psychotherapeutische Behandlungen bei einem Trauma während der Reise in unser Leistungsversprechen aufgenommen. Dank unserer Kostenübernahmegarantie bei stationären Behandlungen müssen sich unsere Kunden keine Sorgen machen hohe Beträge vorstrecken zu müssen - wir wickeln dies direkt mit dem Krankenhaus ab. Traditionell legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Verständlichkeit unserer Versicherungsbedingungen, was die Stiftung Warentest mit der Bestnote SEHR GUT (0,5) würdigt."

Was leistet eine Auslandsreisekrankenversicherung?

Eine Auslandsreisekrankenversicherung ist sowohl für gesetzlich als auch für privat Krankenversicherte empfehlenswert, um Kosten einer Erkrankung während eines Auslandsaufenthaltes abzudecken. Nicht selten entstehen Kosten von über 100.000 Euro für schwere Fälle, die eine lange stationäre Behandlung im Urlaubsland und einen medizinischen Rücktransport mit einem Ambulanzflugzeug erforderlich machen.

Krankheit oder eine Verletzung im Urlaub ist kein seltenes Phänomen: 41 Prozent der Deutschen haben das schon erlebt. Spezialisierte Teams der weltweit tätigen Reiseversicherer stehen rund um die Uhr 365 Tage im Jahr bereit, um weltweit mit Kunden, Angehörigen und den behandelnden Ärzten das richtige Vorgehen in einer medizinischen Notsituation zu beraten. Ist eine weitere stationäre Behandlung vor Ort richtig oder soll der Kunde so schnell wie möglich zurückgeholt werden, per Flug in einer Linienmaschine, mit oder ohne Begleitung, sitzend, liegend oder gar in einem Ambulanzflugzeug? Diese mitunter existentiellen Entscheidungen bedürfen fachlicher Expertise und viel Erfahrung.

Worauf sollten Kunden bei der Wahl einer Auslandskrankenversicherung achten?

- Reisende sollten eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließen, die einen medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankenrücktransport als Reiseschutzleistung beinhaltet. - Es ist wichtig einen global agierenden Reiseversicherungsanbieter mit eigenen Filialen in den wichtigen Märkten und eigenem Netzwerk zu wählen. - Der Kunde sollte darauf achten, dass die Versicherungsbedingungen klar, verständlich und eindeutig formuliert sind. - Eine Garantie des Anbieters kostspielige Krankenhausaufenthalte direkt zu übernehmen, schützt den Reisenden davor diese Kosten vorstrecken zu müssen.

Optimalen Schutz für alle Reisen in einem Jahr bietet die Auslandskrankenversicherung der Europ Assistance bereits ab 1,50 Euro pro Monat. Ein weltweit tätiges Netzwerk aus medizinischen Einrichtungen und Fachpersonal steht den Versicherten dabei zur Seite. Rund um die Uhr, das ganze Jahr sind Reisende damit im Urlaub abgesichert und haben vorgesorgt. Auch im Ausland sollte man bei Erkrankung oder Unfall nicht auf professionelle medizinische Behandlung und Hilfe verzichten. Ausführliche Informationen zu den Reiseversicherungen und weitere Testurteilen über Europ Assistance sind unter www.europ-assistance.de verfügbar.

Pressekontakt:

Daniel Haisch

Director Marketing und Unternehmenskommunikation

Europ Assistance Versicherungs-AG

Adenauerring 9

81737 München

Tel.: +49 (0)89 55 987 260

Fax: +49 (0)89 55 987 133

E-Mail: presse@europ-assistance.de

http://www.europ-assistance.de

Original-Content von: Europ Assistance, übermittelt durch news aktuell