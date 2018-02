Stiftung Warentest vergibt Top-Noten für Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung der Europ Assistance

München (ots) - Die Stiftung Warentest hat die Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung für Einzelpersonen sowie für Familien ohne Selbstbeteiligung der Europ Assistance Versicherungs-AG in der aktuellen März-Ausgabe der Zeitschrift "Finanztest" mit dem Test-Urteil "Gut (1,9)" ausgezeichnet. Der Jahres-Tarif für Familien wurde mit der Gesamtnote "Gut (1,7)" bewertet. Die Europ Assistance belegt damit jeweils den zweiten Platz.

Insgesamt wurden 138 Tarifvarianten ohne Selbstbeteiligung für Familien und Einzelpersonen untersucht, die direkt beim Versicherer abgeschlossen werden können. Geprüft werden die Leistungen der Tarife bei Rücktritt von einer Reise und Abbruch einer Reise sowie die Transparenz der Versicherungs-bedingungen. Die Europ Assistance konnte einen Spitzenplatz erzielen und dabei insbesondere bei den Reiserücktrittsleistungen und der Transparenz überzeugen.

Hervorgehoben wurde Europ Assistance weiterhin für seine Leistungen in Zusammenhang mit Terroranschlägen. Neben der Möglichkeit von der Reise zurückzutreten, wenn sich 14 Tage vor Abreise ein Terroranschlag am Urlaubsort ereignet, ist der Kunde auch während einer Reise bei einem Terroranschlag mit einem Reiseabbruch-Schutz abgesichert. Als erster Anbieter des Terror-Schutzes auf dem deutschen Reiseversicherungsmarkt bestätigt die Europ Assistance damit erneut ihre Rolle als Branchen-Pionier.

Die Produktaufwertung im Bereich Terror-Schutz wurde auch im aktuellen Versicherungsvergleich der Fachzeitschrift "Reise und Preise" honoriert: Die Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung der Europ Assistance wurde unter neun getesteten Versicherern zum Testsieger gekürt und erhielt in allen Tarifen die Note "sehr gut (1,4)". In der Bewertung von "Reise & Preise" ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ein Testkriterium.

"Die erneute Auszeichnung durch Stiftung Warentest Finanztest bei verbesserten Testnoten ist für uns Bestätigung und Ansporn, leistungsstarke und dabei klar und verständlich beschriebene Reiseversicherungen für unsere Kunden zu entwickeln und ihnen größtmögliche Sicherheit zu bieten. Der Terror-Schutz beschränkt sich nicht auf finanzielle Entschädigung. Im Fall eines Terroranschlages oder in einem Krisenfall, stehen wir als einziger Versicherer unseren Kunden auch mit einer 24h-Krisenhotline mit professionellen Sicherheitsexperten telefonisch unterstützend zur Seite", so Peter Georgi, Vorstandsvorsitzender der Europ Assistance Deutschland.

Ausführliche Informationen zur Reiserücktrittsversicherung der Europ Assistance und weitere Testurteile sind unter www.europ-assistance.de verfügbar.

Über die Europ Assistance Gruppe:

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Neben Reiseversicherungen, Gesundheitsdienstleistungen und Schutzbriefversicherungen bietet sie innovative Assistanceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance (konsolidierter Umsatz 2016: EUR 1,50 Mrd.) ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der GENERALI Gruppe und deckt 208 Länder mit ihren Services ab. Die Gruppe ist mit 8.500 Mitarbeitern und 44 Gesellschaften in 35 Ländern vertreten: 2016 beantwortete die Europ Assistance Gruppe ca. 63 Millionen Anrufe und hat 12 Millionen Einsätze weltweit durchgeführt. Das Netzwerk der Europ Assistance, bestehend aus medizinischem Fachpersonal und 750.000 zertifizierten Partnern, wird von 5.000 Einsatzbetreuern rund um die Welt koordiniert.

