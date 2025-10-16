Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Flying Health erweitert Führungsteam um Dr. Philipp Freitag

Baierbrunn (ots)

Flying Health stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Dr. Philipp Freitag holt das Berliner Unternehmen einen erfahrenen Strategen der digitalen Gesundheitswirtschaft in die Führungsspitze. Gemeinsam mit Darius Niroumand und Falk H. Miekley soll er das Ökosystem weiter ausbauen und die Innovationskraft im Gesundheitswesen stärken.

Das Gesundheitswesen steht vor tiefgreifendem Wandel - neue Technologien, veränderte Versorgungsstrukturen und steigender Innovationsdruck fordern frische Antworten. Flying Health stellt sich dieser Dynamik und verstärkt seine Führung: Seit Oktober gehört Dr. Philipp Freitag zur Geschäftsführung, gemeinsam mit Darius Niroumand und Falk H. Miekley.

Mit seiner Erfahrung in der strategischen Beratung und in digitalen Gesundheitsunternehmen wird Philipp Freitag die nächste Entwicklungsphase von Flying Health mitgestalten. Ziel ist es, das Unternehmen als führendes Ökosystem und zentralen Ansprechpartner der Branche weiter zu etablieren - im engen Schulterschluss mit Partnern und der Wort & Bild Verlagsgruppe.

Dr. Philipp Freitag war zuletzt Chief Commercial Officer beim E-Mental-Health-Anbieter Selfapy. Zu seinem Wechsel sagt er: "Die Herausforderungen im Gesundheitswesen werden komplexer. Es braucht Innovation und vernetzte Wertschöpfung, um neue Ansätze in die Versorgungsrealität zu bringen. Genau hier setzt Flying Health an. Gemeinsam mit starken Gesellschaftern wollen wir das Ökosystem stärken und das Beratungsgeschäft gezielt skalieren - für eine nachhaltige digitale Gesundheitsversorgung."

Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe, betont: "Mit Philipp Freitag gewinnen wir einen Partner mit strategischem Weitblick und Umsetzungskraft. Seine Erfahrung in der digitalen Gesundheitslandschaft und sein Gespür für Zukunftstrends stärken die Position von Flying Health weiter und gestalten die Zusammenarbeit in der Gruppe noch enger und wirkungsvoller."

Flying Health dankt Dr. Lilia Kotchoubey, die aus der Geschäftsführung ausscheidet, herzlich für ihren Einsatz und ihre Verdienste um die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren.

Über die Flying Health GmbH (https://www.flyinghealth.com/de/)

Die Flying Health GmbH verfolgt die Vision einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung in Deutschland und Europa. Als Ökosystem baut das Unternehmen Brücken zwischen Startups, Gesundheitswirtschaft und relevanten Stakeholdern, die Branchenführer und Unternehmer:innen zu Vorreitern werden lassen. Flying Health verbindet ausgeprägte Beratungskompetenz mit zukunftsorientierter Trendforschung, die es den Partnern ermöglicht, die Lücke zwischen Gesundheitsversorgung und technologischem Fortschritt zu schließen. Gemeinsam werden innovative Strategien, Geschäftsmodelle und Netzwerke entwickelt, welche die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten.

Über die Wort & Bild Verlagsgruppe (https://www.wortundbildverlag.de/)

Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (http://gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erläutern wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht der Verlag monatlich über 24 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.

