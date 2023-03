Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Chancen sehen & Zukunft gestalten: Eine Chefredaktion für vier Titel

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Vierköpfige Chefredaktion verantwortet ab sofort die Marken Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber und Senioren Ratgeber. Tina Haase und Stefan Schweiger verstärken das Team aus Julia Rotherbl und Dr. Dennis Ballwieser.

Der Wort & Bild Verlag organisiert seine Chefredaktion neu. Erstmals verantworten vier Chefredakteurinnen und Chefredakteure die Titel Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber und Senioren Ratgeber gemeinsam für alle Kanäle. Gemeinsam mit einer neuen Führungsmannschaft aus Managing Editors für die verschiedenen Medienkanäle und neuen Ressortleitungen in der für alle Titel arbeitenden Redaktion geht das Gesundheits-Medienunternehmen damit den Weg der themengetriebenen Digitalisierung aller Angebote konsequent weiter.

Die neue Chefredaktion der rund einhundert Köpfe umfassenden Redaktion bilden Dr. Dennis Ballwieser (42) und Julia Rotherbl (42), die bisher die Apotheken Umschau gemeinsam verantwortet haben, sowie neu Tina Haase (45), die Leiterin des Hauptstadtbüros für alle W&B-Marken, und Stefan Schweiger (42), der zuletzt die Marke gesund.de verantwortet hatte.

Claudia Röttger (56), bislang Chefredakteurin des Senioren Ratgebers, ist als Chefredakteurin künftig für ein neues Angebot der Wort & Bild Verlagsgruppe zum Thema Pflege verantwortlich. Anne-Bärbel Köhle (60), zuletzt Chefredakteurin des Diabetes Ratgebers, übernimmt ab sofort als Chefredakteurin ein neues Angebot der Wort & Bild Verlagsgruppe für die Betriebliche Gesundheitsförderung. Harald Lorenz (58) ist unverändert Chefredakteur von medizini.

Bereits seit längerem arbeiten bei Wort & Bild alle Redakteurinnen und Redakteure in einer marken- und kanalübergreifenden Redaktion an den Standorten Baierbrunn und Berlin. Das Team der Managing Editors um Leiterin Stefanie Becker (52), die bisher Baby und Familie verantwortete, sowie Udo Schrauth (61), langjähriger stellvertretender Chefredakteur der Apotheken Umschau, ist für die reibungslose Produktion aller Titel verantwortlich.

Die Wissenschaftliche Redaktion des Wort & Bild Verlags unter der Leitung von Dr. Dennis Ballwieser wird unverändert von Dr. Andreas Baum (61, Medizin) und Dr. Martin Allwang (59, Pharmazie) verantwortet. Für das mehrfach ausgezeichnete Audio-Angebot ist weiterhin Peter Glück (47) verantwortlich.

In der Redaktion ist Michaela Beck (49) künftig verantwortlich für die Personalentwicklung, Eric Kubitz (58) für die redaktionelle Produktentwicklung.

Als neue Ressortleiter:innen sind Julia Schulters (37) und Dr. Achim Schneider (55) für Medizin, Kai Martin Klindt (59) und stellvertretend Marisa Gold (30) für Leben & Psyche sowie Stephanie Schersch (40) für Politik verantwortlich.

Frank von Grafenstein (48) ist als Art-Director für die Kreation verantwortlich. In der Kreation organisieren Christina Mühling (34) für das Editorial Design, Astrid Zacharias (35) für die Infografik und Isabella Küfner (44) für die Bildredaktion die Teams.

"Unsere neue Struktur ermöglicht uns, die Qualität unserer Gesundheitsredaktion optimal zu nutzen. Wir entwickeln Themen für die verschiedenen Kanäle aus der Expertise unserer Redakteurinnen und Redakteure heraus für die Zielgruppe passend", sagt Dr. Dennis Ballwieser, der als Geschäftsführer im Wort & Bild Verlag die Redaktion verantwortet. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen Team, das erstmals alle Marken und Kanäle gemeinsam verantwortet. Mein Dank gilt den Kolleginnen Stefanie Becker, Anne-Bärbel Köhle und Claudia Röttger, die bisher erfolgreich für unsere Titel verantwortlich waren und neue Verantwortung in der Redaktion übernehmen sowie aktuell als Chefredakteurinnen neue Angebote für den Wort & Bild Verlag entwickeln."

Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe: "Wir bauen unsere starke Position im Gesundheitsmarkt aus, indem wir Chancen sehen und uns ständig weiterentwickeln. Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, sind solche Weichenstellungen wie unsere jetzige Strukturanpassung wichtig. So werden unsere Medien, Produkte und Services am Puls der Zeit ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten können und Wachstum bewirken. Dadurch können wir noch besser unserer großen Verantwortung gerecht werden, die Menschen mit seriösen, verständlichen Gesundheitsinhalten zu versorgen. Ich wünsche unserem Team in dieser neuen Aufstellung viel Freude und Erfolg!"

Die Mitglieder der neuen Chefredaktion des Wort & Bild Verlags:

Dr. Dennis Ballwieser, 42, verantwortet als Geschäftsführer die Redaktion des Wort & Bild Verlags. Nach seiner Redakteursausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und dem Medizinstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität arbeitete er als Arzt in der Klinik für Anaesthesiologie am LMU Klinikum. Journalistisch war er für "Spiegel", "Süddeutsche Zeitung", den Bayerischen Rundfunk und andere tätig. Seit 2015 ist er Geschäftsführer und seit 2020 zusätzlich Chefredakteur der Apotheken Umschau.

Julia Rotherbl, 42, war gemeinsam mit Dr. Dennis Ballwieser Mitglied der Apotheken Umschau-Chefredaktion. Nach ihrem Studium an der LMU München und einem Tageszeitungsvolontariat beim "Münchner Merkur" war Julia Rotherbl von 2008 bis 2011 Redakteurin der Wort & Bild-Titel Baby & Familie sowie der Apotheken Umschau. Nach vier Jahren beim Frauenmagazin "Cosmopolitan" kehrte sie 2015 als Textchefin zur Apotheken Umschau zurück.

Tina Haase, 45, baute in den vergangenen fünf Jahren die Hauptstadtredaktion des Wort & Bild Verlags in Berlin auf. Sie hat Internationale Journalistik an der Hochschule Bremen studiert und bei der "Magdeburger Volksstimme" volontiert. Als freie Autorin schrieb sie für diverse Tageszeitungen und Magazine. Seit 2003 arbeitet sie beim Wort & Bild Verlag für verschiedene Publikationen - unter anderem Baby & Familie, Diabetes Ratgeber und Apotheken Umschau. Von 2009 bis 2015 war sie Chefredakteurin von apotheken-umschau.de.

Stefan Schweiger, 42, baute zuletzt für den Wort & Bild Verlag die Printmarken gesund.de und Digital Ratgeber auf und verantwortete sie als Chefredakteur. Zuvor hat der Diplom-Soziologe und Buchautor, ausgebildet an der Deutschen Journalistenschule in München, als Chefredakteur die Gesundheitsportale "Onmeda.de" und apotheken-umschau.de weiterentwickelt, davor als Redakteur bei "FOCUS Gesundheit" sowie der Apotheken Umschau gearbeitet.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell