Innovative Expertin für nachhaltige Mode Liz Hersfeld wird Executive Director des Cotton Council International (CCI)

Die erfahrene Modebranchen-Kennerin und Nachhaltigkeitsexpertin Liz Hershfield übernimmt als neue Executive Director die Führung des Cotton Council International (CCI), der Exportförderungsabteilung des National Cotton Council of America (NCC),. Hershfield folgt auf den Ende März in den Ruhestand getretenen Bruce Atherley.

„Führungsstärke und innovative Strategien sind essenziell, um den Wettbewerbsvorteil von US-Baumwolle zu wahren", kommentierte NCC President und CEO Gary Adams die Ernennung: „Liz Hershfield ist in einer hervorragenden Position, um die COTTON USA™ Programme weiterzuentwickeln und die Vorteile von US-Baumwolle zu kommunizieren, um so den US-amerikanischen Baumwollfarmern mehr Erfolgschancen im komplexen globalen Markt zu ermöglichen."

Die Expertise von Hershfield in den Bereichen Nachhaltigkeit, globale Beschaffung, Produktentwicklung und End-to-end-Lieferkettenstrategie wie auch ihre umfassende Erfahrung mit US-Baumwolle werden das CCI mit seiner Marke COTTON USA™ weiter weltweit voranbringen sowie globale US-Baumwoll-Initiativen vorantreiben.

„Es war noch nie so wichtig wie heute, für US-amerikanische Baumwolle einzutreten", erklärte Hersfeld: „US-Baumwolle hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen, mit tiefen Wurzeln in Qualität, Innovation und einem unerschütterlichen Einsatz für Nachhaltigkeit – und mit seiner großen Bestätigung durch das Vertrauen aus den langjährigenCOTTON USA™ Partnerschaften.

Ich fühle mich geehrt, mich dem talentierten Team von CCI anschließen zu dürfen, um die Nachfrage nach und Präferenz für US-amerikanische Baumwollen in der weltweiten Textil-Lieferkette zu fördern."

In ihrer außergewöhnlichen Karriere hat Hershfield Lieferketten- und Nachhaltigkeitsinitiativen für international etablierte Marken wie J.Crew, Madewell und Gap Inc. geleitet. Darüber hinaus gründete sie das Beratungsunternehmen Green-ish, das Unternehmen bei komplexen Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) und ihrem Lieferkettenmanagement unterstützt.

Ihre Beiträge zu nachhaltiger Mode haben ihr breite Anerkennung eingebracht, darunter den renommierten Textile Exchange Ryan Young Climate+ Award für ihr bahnbrechendes regeneratives Baumwollprogramm, das US-amerikanische Baumwollfarmer unterstützt. Hershfield wurde zudem mit der Auszeichnung „The Direct 60" von The Lead geehrt und für ihre führende Rolle in der Denim-Branche in den Rivet 50 Index aufgenommen.

In ihrer neuen Rolle als Executive Director von CCI wird Hershfield ihre weitreichende Erfahrung mit US-amerikanischer Baumwolle und ihre nachweislichen Erfolge in den Bereichen nachhaltige Mode und Lieferkettenmanagement dazu nutzen, den „The COTTON USA™ Difference" von US-amerikanischer Baumwolle sowie die beispiellose Partnerschaft in der internationalen Textil-Lieferkette auf ein neues Niveau zu heben.

Über COTTON USA™: Cotton Council International (CCI) ist ein gemeinnütziger Fachverband, der den Export von Baumwollfasern, Baumwollgarn und Baumwollprodukten aus den USA in alle Welt unter der Marke COTTON USA™ fördert. Mit bald 70 Jahren Erfahrung ist es unsere Aufgabe, Baumwolle aus den USA zur bevorzugten Faser für Spinnereien/Hersteller, Marken/Händler und Verbraucher zu machen. Das CCI unterhält 20 Niederlassungen rund um die Welt und erreicht mit seiner Arbeit mehr als 50 Länder. Weitere Informationen finden Sie auf: www.cottonusa.org.

