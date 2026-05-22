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Spitzenplatz im Handel: EDEKA Schenke aus Gütersloh ist "Supermarkt des Jahres"

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Hamburg (ots)

Auszeichnung für maximale Kundenorientierung, höchste Sortimentskompetenz und innovative Angebote

Fünf Märkte aus dem EDEKA-Verbund unter den Finalisten und damit besten Supermärkten Deutschlands

EDEKA Schenke aus Gütersloh wurde gestern zum "Supermarkt des Jahres" gekürt. Der renommierte Branchenpreis würdigt jährlich Lebensmittelmärkte, die mit konsequenter Kundenorientierung, überzeugenden Sortimentskonzepten und innovativen Ideen neue Maßstäbe setzen. Insgesamt standen fünf Märkte aus dem EDEKA-Verbund im Finale des Wettbewerbs: Neben EDEKA Schenke gehören damit auch EDEKA McLenachann (Berlin), das EDEKA Center Schroff (Kleve), das EDEKA Frischecenter Komp (Wesel) sowie Marktkauf Löhne zu den besten Märkten ihrer jeweiligen Kategorie. Die Preisverleihung fand am gestrigen Abend in der Grand Hall Zeche Zollverein in Essen statt.

"Herzlichen Glückwunsch an die Familie Schenke und alle anderen Finalisten. Sie stehen beispielhaft für die Zukunft des Lebensmitteleinzelhandels: mit regionaler Verwurzelung, innovativen Konzepten und einem klaren Gespür für die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden", sagt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG. "Märkte wie diese zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig, leistungsfähig und zugleich preislich attraktiv der EDEKA-Verbund aufgestellt ist."

In der Hauptkategorie "Selbstständiger Einzelhandel über 2.000 qm" überzeugte EDEKA Schenke aus Gütersloh (Rhedaer Straße, EDEKA Region Rhein-Ruhr) die Experten-Jury auf voller Linie.Kaufmannsfamilie Schenke steht mit ihrem 4.300 qm großen Markt für konsequente Eigenproduktion und handwerkliche Kompetenz. Ob selbst gerösteter Kaffee, hausgemachte Feinkost oder Fleisch aus eigener Schlachtung - der Anspruch, möglichst viele Produkte selbst herzustellen, prägt das gesamte Konzept. Mit der Marke "Schenke Regio-Rind" setzt der Markt zudem auf regionale Herkunft und Transparenz. Ergänzt wird das Angebot aus rund 41.250 Artikeln durch eine eigene Bäckerei mit Café sowie regelmäßige Veranstaltungen wie Weinmessen. Charakteristisch ist außerdem die ausgebaute Frischewelt mit großzügig platzierten Bedientheken, die einen bedeutenden Umsatzanteil ausmachen.

Supermarkt des Jahres

Wettbewerb "Supermarkt des Jahres" zählt zu den bedeutendsten Branchenauszeichnungen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Veranstaltet wird er vom Lebensmittel Praxis-Verlag gemeinsam mit der Publikumszeitschrift "essen und trinken". Die Auswahl erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren: Neben einer unabhängigen Jurybewertung fließen auch unangekündigte Marktbesuche sowie Kundenbefragungen in die Entscheidung ein.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

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