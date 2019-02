Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses e. V. (ifp)

Solides Handwerk und ethische Leitlinien

Die Katholische Journalistenschule ifp bildet Volontäre aus - Bewerbungsschluss ist der 1. März 2019

München (ots)

Ob als Reporter, Datenjournalistin oder Blattmacher - Absolventen der Katholischen Journalistenschule ifp prägen die Medien. Sie blicken hinter die Kulissen des Kanzleramts, begleiten Krisenhelfer bei der Arbeit und sprechen mit denen, die öffentlich wenig Gehör finden. Dafür ist solides Handwerk notwendig, eine gestandene Persönlichkeit und ethische Leitlinien. All dies lernen angehende Journalisten im Volontariat am ifp. Bewerbungsschluss für die nächste Ausbildungsrunde ist der 1. März 2019. Für ein weiteres Ausbildungsangebot, die Studienbegleitende Journalistenausbildung, endet die Bewerbungsfrist am 31. Mai 2019.

Die Volontäre werden multimedial ausgebildet und nach Tarif bezahlt. In ihren Redaktionen - unter anderem bei domradio.de, bei der Katholischen Nachrichten-Agentur oder beim konradsblatt - arbeiten sie an den jeweiligen Publikationen mit. Hinzu kommen drei Monate Praktikum etwa beim ZDF, der dpa oder der FAZ. In den Seminaren am ifp mit einer Gesamtdauer von zwei Monaten vermitteln erfahrene Referenten die journalistischen Grundlagen. Anschließend steht den Volontären der Weg in alle Medien offen. Neu ist, dass sich die Volontäre schon während der Ausbildung spezialisieren können, etwa auf Datenjournalismus, Mobile Reporting oder Unternehmerjournalismus.

Zusatzangebote wie ein Mentorenprogramm, Journalistenreisen und Sprechtraining erweitern die Kompetenzen der Volontäre. Zentral ist die individuelle Begleitung: "So findet jeder seinen persönlichen Weg in den Beruf", sagt Studienleiter Burkhard Schäfers.

Zu den 3.000 Absolventen des ifp gehören Stefan Leifert (ZDF), Christiane Florin (Deutschlandfunk) und Cornelia Schmergal (Der Spiegel). Weitere Informationen zum Volontariat gibt es unter www.journalistenschule-ifp.de. Die Volontäre bloggen unter http://voloblog.journalistenschule-ifp.de.

Pressekontakt:

Kontakt und Informationen zum Volontariat: Institut zur Förderung

publizistischen Nachwuchses (ifp), Studienleiter Burkhard Schäfers,

Tel. (089) 54 91 03 - 16, E-Mail:

schaefers@journalistenschule-ifp.de, Internet:

www.journalistenschule-ifp.de.

Original-Content von: Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses e. V. (ifp), übermittelt durch news aktuell