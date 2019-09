Mestemacher GmbH

BMW AG Vorstandsmitglied, Milagros Caiña Carreiro-Andree, erhält MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES 2019

18. Preisverleihung (2002 bis 2019)

Gütersloh/Berlin

Milagros Caiña Carreiro-Andree, Mitglied des Vorstands, BMW AG, erhält in diesem Jahr den zum 18. Mal verliehenen MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES.

Initiatorin und Mestemacher-Chefin Prof. Dr. Ulrike Detmers ehrt am Freitag, 20. September 2019 im Grandhotel Adlon Kempinski Berlin die 18. Preisträgerin mit den Worten:

"Die Gastarbeitertochter, Milagros Caiña Carreiro-Andree, zählt zur Avantgarde für Frauenkarrieren im Top Management. Die einzige Frau im Vorstand der BMW AG ist der beste Beweis dafür, dass Bildung den Schlüssel für alles Weitere im Leben darstellt," hebt Prof. Dr. Ulrike Detmers bei der Preisübergabe hervor.

"Die Spanierin verantwortet als Arbeitsdirektorin das Personal- und Sozialwesen, darüber hinaus das Facility- und Energiemanagement sowie den Bau für den Gesamtkonzern. Die BMW Group steht als beliebtester Arbeitgeber weit vorn bei der Bewertung von Fach- und Führungskräften. Milagros Caiña Carreiro-Andree plädiert für die nachhaltige unternehmerische Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Berufsleben. Die Erhöhung des Frauenanteils wurde unter ihrer Verantwortung durch zahlreiche Aktivitäten unterstützt. Das für 2020 selbstgesteckte Ziel von 15-17% weiblichen Führungskräften wurde 2018 bereits erreicht. Die BMW Group gilt nicht nur insgesamt als attraktiver Arbeitgeber, auch speziell Frauen bewerten BMW - wie jüngst in China geschehen - als bestes gleichstellungsorientiertes Unternehmen. An einem der größten Produktionsstandorte der BMW Group im chinesischen Shenyang gab es auch die erste Werkleiterin, im eher konservativen Deutschland übernahm wenig später im BMW Werk Dingolfing die erste Frau die Leitung. Und da geht noch mehr mit Milagros Caiña Carreiro-Andree." (Auszug aus dem Porträt über die Preisträgerin von Prof. Dr. Ulrike Detmers. Das Porträt ist Bestandteil der Pressemappe.)

Vor mehr als 250 geladenen Gästen betont Detmers, dass Milagros Caiña Carreiro-Andree ihre Erfahrungen als Mentorin an Nachwuchskräfte weitergibt. Der 18. Preisträgerin wurden im Hotel Adlon in Berlin die wertvolle Siegertrophäe OECONOMIA aus hochwertigem Sterlingsilber sowie das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro für soziale Zwecke übergeben. Diesen Teil des Festaktes übernahm Detmers gemeinsam mit ihrem Ehemann Albert Detmers.

Preisprofil MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES

Mestemacher stiftet den renommierten Gleichstellungspreis seit 2002 jährlich. Gewürdigt werden Top-Managerinnen der obersten Leitungsebene, die als leitende Angestellte die Geschäfte eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe verantworten. Die Unternehmerpersönlichkeiten üben in der Regel eine GmbH Geschäftsführertätigkeit oder Vorstandstätigkeit in einer AG aus. Mit dem Preis stellt das Stifterunternehmen heraus, dass Frauen befähigt sind, in der Unternehmensspitze zu arbeiten. Erreicht werden soll damit insbesondere die Steigerung des Anteils an Frauen, die GmbH Geschäftsführerin oder Vorstandsmitglied einer AG sind.

Über die Initiatorin

Prof. Dr. Ulrike Detmers hat 2002 den MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES aus der Taufe gehoben. Detmers ist Gesellschafterin, Mitglied der Geschäftsführung und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe. Die Wirtschaftsprofessorin ist seit 1994 Professorin für BWL am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit der Fachhochschule Bielefeld. Seit einigen Jahren in Teilzeit. Die Frauenrechtlerin engagiert sich seit über 20 Jahren für die Gleichstellung von Frau und Mann in der Wirtschaft.

