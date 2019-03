erento GmbH

Erfolgreiche Series-B Finanzierung für Münchner Software-Startup

Berlin (ots)

Erfolgreiche Zweitrundenfinanzierung für Rentsoft. Erento, Europas größtes Mietportal, investiert eine sechsstellige Summe unter 500.000 Euro, in das Münchener Startup Rentsoft, und übernimmt so die Mehrheitsanteile am Unternehmen.

Bereits 2018 investierte Erento einen Betrag in sechsstelliger Höhe in das Startup, um den deutschen Markt zu erschließen und die Softwareentwicklung voranzutreiben. Mit dem Geld aus der zweiten Finanzierungsrunde will Rentsoft noch stärker wachsen, das Produkt weiterentwickeln und Marketingmaßnahmen finanzieren. "Durch unsere Beteiligung haben wir das Produktportfolio der Erento GmbH um eine wertvolle Komponente erweitern.", so Robert Rutkowski, Managing Direktor von Erento. "Die Resonanz war überwältigend. Unsere Kunden haben erkannt, dass Ihnen Rentsoft das Vermieten und die damit verbundenen Geschäftsprozesse drastisch vereinfacht. Um die Softwarelösung weiter auszubauen, war eine weitere Investitionsrunde ein wichtiger und sinnvoller Schritt.", sagt Robert Rutkowski weiter.

Cloud-Software made in Germany

Vermieter von Autos, Baumaschinen, Veranstaltungstechnik und Wohnmobilen mussten in der Vergangenheit einen erheblichen Aufwand betreiben, um ihre Geschäftsvorgänge wie Angebote, Rechnungen, Mahnungen und Übergabeprotokolle am PC zu koordinieren. Diese Lücke schließt das in Sauerlach bei München ansässige Startup Rentsoft mit einer praxisnahen Software. Mit Hilfe der Software kann im Tagesgeschäft viel Zeit und Geld gespart werden - Flexibilität und Schnittstelle sei Dank. Die Software kann den Bedürfnissen und Prozessen individuell angepasst werden und bietet zeitgleich Schnittstellen zu DATEV, Mobile.de und Creditreform.

"Wir freuen uns über das Vertrauen. Uns war ebenso der Support bei der Entwicklung des Geschäftsmodells entscheidend. Mit Erento haben wir einen starken Partner an der Seite, der uns bei strategischen Fragen unterstützt.", sagt Tobias Engelsberger, CEO von Rentsoft. Rentsoft funktioniert dabei cloudbasiert auf jedem Gerät. Die Software beschränkt sich nicht nur auf alle im Vermietvorgang notwendigen Geschäftsunterlagen, sondern enthält auch Mustermietverträge, die anwaltlich geprüft sind.

