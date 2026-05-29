PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: Kulturfördergeld-Affäre: Wesener (Grüne) schließt Befragung von Wegner im Untersuchungsausschuss nicht aus

Berlin (ots)

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gerät in der Affäre um die Vergabe von Fördermitteln für Antisemitismus-Projekte unter Druck. Der frühere Finanzsenator Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen) schließt nicht aus, auch ihn im zuständigen Untersuchungsausschuss zu befragen.

Wesener sagte am Freitag im rbb24-Inforadio, Wegner habe im Plenum des Abgeordnetenhauses angegeben, aus den Medien von der Fördergeldaffäre erfahren zu haben. "Da besagen die Akten etwas anderes oder legen etwas anderes nahe", so der Grünen-Politiker. "Er war offenbar eben doch, zumindest was bestimmte Projekte angeht, frühzeitig informiert. Es gibt Hinweise, dass er sich auch selbst sehr stark für einzelne Projekte eingesetzt hat."

Der CDU-Fraktion machte Wesener schwere Vorwürfe. "Das, was wir in den Akten vorgefunden und was die Zeuginnen und Zeugen im Ausschuss ausgesagt haben - das habe ich noch nie erlebt", sagte er. "Das ist eine Form von Druck, die meines Erachtens maximal übergriffig ist. Wir können konkret von Mobbing sprechen."

So seien etwa Chatverläufe öffentlich geworden, in denen der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Christian Goiny die inzwischen zurückgetretene Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos) stark bedrängt habe. "Das sind konkrete Drohungen", so Wesener. "Da kommen teilweise im Stundentakt Whatsapp-Nachrichten. Warum hast du noch nicht unterschrieben? Warum ist das Geld noch nicht bewilligt worden?" Goiny habe der Senatorin vorgeschrieben, wie sie zu entscheiden habe - "und das evident rechtswidrig", sagte Wesener.

Wedl-Wilson soll an diesem Freitag vor dem Untersuchungsausschuss aussagen.

https://ots.de/7tTnDx

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 28.05.2026 – 09:06

    Gedenkstättendirektor besorgt über extremistische Einstellungen unter Jugendlichen

    Berlin (ots) - Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, hat sich besorgt über die Zunahme extremistischer Einstellungen unter jungen Leuten geäußert. Drecoll sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, es sei niederschmetternd: "Selbst bei Menschen wie mir, die das schon lange machen, ist das ein Stück weit Fassungslosigkeit." In der ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 09:19

    Brandenburgs Landesbauernpräsident: Die Situation der Landwirte ist kritisch

    Berlin (ots) - Der Präsident des Landesbauernverbands in Brandenburg, Henrik Wendorff, hat am Dienstagmorgen im rbb24 Inforadio gesagt, dass sich die Landwirte derzeit in einer schwierigen Situation befänden. Laut Wendorff hat es schon seit dem Krieg in der Ukraine steigende Preise gegeben. Durch die Schließung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren