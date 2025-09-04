PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Berlin Partner begrüßt Tesla-Entwicklungszentrum in Köpenick

Berlin (ots)

Die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH begrüßt, dass der US-Autohersteller Tesla in Berlin-Köpenick ein europäisches Entwicklungszentrum aufbauen will.

Geschäftsführer Stefan Franzke sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, Tesla setze auf Berlin, weil es hier die richtigen Standortfaktoren gebe: "So ein europäisches Forschungszentrum nach Berlin zu bekommen ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, um das Thema 'Alternative Antriebe / Batterietechnik' aus Deutschland heraus weiter zu entwickeln." Das sei ein weiterer Schritt für die Bundesrepublik, zum "Innovationsland Nummer eins in Europa" zu werden - "daher aus meiner Sicht genau die richtige Entscheidung", so Franzke.

Laut Tesla sollen in Berlin-Köpenick künftig bis zu 250 Ingenieure und Techniker neue E-Autos, Batterien oder Komponenten für die Ladeinfrastruktur entwickeln.

Das komplette Interview können Sie hier nachhören: https://ots.de/YlXPbf

