LSU-Verbandschef Powilleit fordert mehr Einsatz für Minderheiten

Der Geschäftsführer des Berliner Landesverbandes der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), René Powilleit (CDU), fordert mehr Einsatz für die Rechte von Minderheiten.

Am Freitag sagte Powilleit, der gleichzeitig Bundesgeschäftsführer des LSU ist, im rbb24 Inforadio, es müsse überall in Berlin möglich sein, so zu leben und zu lieben, wie man wolle: "Insgesamt müssen wir auf Bundesebene immer wieder klarmachen, warum es wichtig ist, auch queere Menschen zu schützen", so Powilleit. Am Ende gehe es um Demokratie und Demokratieverteidigung, "und da gehören queere Menschen natürlich mit in die erste Reihe."

Auch wenn er nicht händchenhaltend durch Stadtteile wie Neukölln und Marzahn laufen würde, zeigte Powilleit sich optimistisch: "Wenn ich durch Berlin fahre, habe ich das Gefühl, dass ich noch nie so viele Regenbogenflaggen gesehen habe wie in diesem Jahr - und das tut dieser Stadt gut."

