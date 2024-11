rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Leonie Schwarzer: Neue Moderatorin der "rbb24 Abendschau"

Leonie Schwarzer wird die neue Moderatorin der "rbb24 Abendschau". Ab dem 20. Dezember 2024 präsentiert sie das Nachrichtenmagazin im rbb Fernsehen im Wechsel mit Sascha Hingst und Volker Wieprecht.

"Leonie Schwarzer ergänzt unser unverwechselbares Moderationsteam perfekt", so Dr. David Biesinger, Chefredakteur des Rundfunk Berlin-Brandenburg. "Sie ist eine starke Persönlichkeit, eine Berlin-Kennerin und versierte politische Beobachterin. Mit ihrem Blick auf die Stadt wird sie unser Fernseh-Flaggschiff für Berlin prägen."

Die 33-Jährige ist seit 2022 im Team der "Abendschau". Als Reporterin für Landespolitik und als Live-Berichterstatterin im TV und online ist sie den Zuschauerinnen und Zuschauern bereits bekannt. Seit Anfang 2024 moderiert sie auch das interaktive rbb24-Twitch-Format "Politik & wir".

"Ich freue mich sehr, dass mit Leonie Schwarzer eine aus unserem Team die Sendung moderieren wird", sagt Redaktionsleiterin Gabriele von Moltke. "Leonie Schwarzer vermittelt die Themen, die uns in Berlin umtreiben, nahbar und nachvollziehbar - mit großem Charme und politischem Sachverstand."

Zuvor arbeitete Leonie Schwarzer als Hörfunkreporterin für die rbb-Jugendwelle Fritz, das rbb24 Inforadio und für das ARD-Hauptstadtstudio. Sie war außerdem Host des rbb-Podcasts "Newsjunkies". Leonie Schwarzer hat in Dortmund Journalistik studiert und ihre praktische Ausbildung bei Radio MK in Nordrhein-Westfalen gemacht. Ihren Masterabschluss in Politikwissenschaften hat sie in Berlin absolviert.

