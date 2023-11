rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb stärkt Regionalität im Vorabend - neue Sendung ab Januar

Mit der letzten regulären Sendung von "schön+gut" am 17. November beginnt der kreative Umbau des Vorabends im rbb Fernsehen, der die Zeit von 18.00 bis 19.30 Uhr umfasst. Der rbb erfüllt damit den Wunsch des Publikums nach mehr regionaler Berichterstattung und Präsenz vor Ort: "DER TAG in Berlin & Brandenburg" ist die neue Sendung zum Feierabend im rbb Fernsehen. Ab 15. Januar 2024 blickt "DER TAG" immer ab 18.00 Uhr live auf das aktuelle Geschehen in der Region.

rbb-Programmdirektorin Martina Zöllner: "Wir haben uns eingehend damit befasst, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer von uns am frühen Abend erwarten. Die Menschen kommen vielleicht von ihrer Arbeit, aus Sorgen und Befassungen ihres Tages. Und wollen dann wissen, was heute los war, in den Städten und Bezirken ihrer Region. Das wollen wir ihnen bieten: aktuelle Nachrichten, aber auch Geschichten, Portraits, Schalten in die Kieze und Landkreise. Und wir wollen die Möglichkeiten nutzen, die Live bietet, und ganz direkt, on air mit unserem Publikum ins Gespräch kommen."

In Berlin und Brandenburg - vom Fläming bis zur Prignitz und von Spandau bis Köpenick - sind jeden Abend Live-Reporterinnen und -Reporter unterwegs. Aus jeweils einem Ort im Sendegebiet berichten sie von Herausforderungen und treffen Macherinnen, Macher und Engagierte. Nachrichten, Wetter, Sport, Alltagsgeschichten und Wissenswertes sowie Studiogespräche mit Prominenten und interessanten Menschen aus der Region bleiben weiterhin Bestandteil des frühen Abends.

Moderiert wird "DER TAG in Berlin & Brandenburg" von bekannten rbb-Gesichtern: Janna Falkenstein, Nadine Heidenreich, Uwe Madel, Christian Matthée und Alina Stiegler. Sie begleiten das Publikum aus dem Potsdamer Studio in den Feierabend.

Ab dem 20. November zeigt das rbb Fernsehen auf dem Sendeplatz von "schön+gut" zunächst Best-of-Sendungen. Der Talk "STUDIO 3 - Live aus Babelsberg" ist noch bis zum 15. Dezember 2023 zu sehen. "DER TAG in Berlin & Brandenburg" ist Teil eines neuen Programmschemas, das zum 15. Januar 2024 im rbb Fernsehen umgesetzt wird. Weitere Informationen dazu werden Anfang Dezember bekanntgegeben.

