rbb-Umfrage unter Banken: Lückenhafter Service für Senioren

Durch Filialschließungen sind immer mehr Bankkunden auf Onlinebanking angewiesen.

Gerade für ältere Kunden ohne Bezug zum Internet ist das oft ein Problem. Denn wie sehr die Bank beim Umstieg hilft, ist Glückssache. Das zeigt eine Umfrage des rbb-Verbrauchermagazins SUPER.MARKT, an der sich 17 regionale und überregionale Banken beteiligt haben.

Davon bieten nur drei grundsätzlich selbst Kurse an, die älteren Kunden den Einstieg ins Onlinebanking erleichtern sollen. Zehn Banken bieten digitale Hilfsangebote wie Erklärvideos an. Diese sind aber allgemeiner Natur und sind nicht speziell seniorengerecht gestaltet. Dafür bieten alle befragten Banken Hilfe beim Onlinebanking über ihre Service-Hotlines an. Wo es noch Filialen mit Personal gibt, helfen Mitarbeitende im Rahmen der Beratung.

Insbesondere für ältere Menschen hat neben der grundsätzlichen Verständlichkeit auch die Barrierefreiheit der Onlinebanking-Websites eine große Bedeutung. Wer etwa ein eingeschränktes Sehvermögen besitzt, kann je nach Bank böse Überraschungen erleben, wie die Umfrage von SUPER.MARKT zeigt. Denn vier Banken haben angegeben, dass ihre Websites keine Funktionen für die barrierefreie Nutzung haben. Und auch bei den anderen Banken gibt es große Unterschiede, welche Funktionen angeboten werden. Beispiele sind erhöhter Kontrast, beliebige Skalierbarkeit der Website oder besondere Unterstützung für Screenreader, die die Bildschirminhalte vorlesen können.

