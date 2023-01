rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: Strack-Zimmermann zu Kampfpanzern: "Wir müssten jetzt ein Signal geben"

Die Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses im Bundestag von der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat Bewegung in Sachen Kampfpanzer gefordert.

Strack-Zimmermann betonte am Dienstag im rbb24 Inforadio, sie und ihre Parteikolleginnen und -kollegen hätten sich schon Anfang Januar dafür ausgesprochen, der Ukraine auch Panzer des Typs Leopard 2 zu liefern. Auch andere Länder würden das so sehen: "Wir müssten jetzt [ein] Signal geben, wir wären bereit, einige davon zur Verfügung zu stellen. Und die, die diesen Leopard 2 in Europa fahren, bräuchten aber natürlich grünes Licht von uns (...). Es wäre ein europäisches Projekt, gemeinsam mit den Staaten, die ihn fahren, 100 Leopard 2 sofort zu verlegen in die Ukraine (...)".

Im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht schloss Strack-Zimmermann zudem aus, dass sie selbst als Nachfolgerin infrage komme: "Der Bundeskanzler wird eine oder einen auswählen, der Sozialdemokrat ist."

