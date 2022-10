rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Janosch Dahmen (B'90/Grüne) zu Kliniken in Finanznot: "Hilfen gegen die Inflation einerseits und andererseits eine umfassende Krankenhausreform - das muss jetzt angegangen werden"

Berlin (ots)

Die steigenden Energiepreise und die Inflation machen dem Gesundheitswesen in Deutschland zu schaffen. Angesichts der finanziellen Notlage für viele Krankenhäuser spricht sich Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, im ARD-Mittagsmagazin für rasche Hilfsmaßnahmen aus.

Es sei nicht die Zeit, zwischen Bund und Ländern den Verantwortungsball Hin und Her zu schieben: "Es müssen jetzt Hilfen auf den Tisch, da braucht es die Verantwortung in den Finanzministerien. Im Bund wie in den Ländern, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass uns jetzt nicht in dieser schweren Krise oder in den vielen Krisen, die wir gerade erleben, auch die Kliniken noch weiter in Schieflage geraten."

Er plädierte für eine Deckelung der Energiekosten und forderte Anstrengungen der Länder im Hinblick auf die Energieeffizienz der Kliniken: "Hier ist ein wahnsinniger Modernisierungsstau, der dazu führt, dass wir im Moment so einen Energiehunger in den Krankenhäusern haben und ein Krankenhausbett im Moment im Mittel so viel Energie verbraucht wie ein ganzes Einfamilienhaus."

Um den akuten Fachkräftemangel im Gesundheitswesen einzudämmen, sieht Dahmen neben Finanzhilfen für die Kliniken auch eine umfassende Krankenhausreform als notwendig an: "Das muss jetzt angegangen werden".

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell