25 Jahre nur für Erwachsene: radioeins vom rbb feiert Geburtstag

radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) feiert 25. Geburtstag. Seit dem Sendestart am 27. August 1997 verbindet das öffentlich-rechtliche Qualitätsprogramm journalistische Exzellenz mit Pop-Kultur, guter Unterhaltung und handverlesener Musik. Bei radioeins wird nachgefragt, diskutiert, analysiert und kommentiert, z. B. im radioeins-Medienmagazin oder im Kommentatoren-Talk. Das erfolgreiche Programm steht für Musik-Specials und Live-Sets, für Reportagen, Interviews, News und Namen, für Wortwitz und Schlagfertigkeit. Profilierte Moderatorinnen und Moderatoren sorgen für ungewöhnliche Perspektiven auf aktuelle Themen.

Kreativität und Leidenschaft

Robert Skuppin ist von Anfang an dabei und seit 2011 radioeins-Programmchef. Für ihn ist klar, was radioeins so besonders macht: "Die Mitarbeiter:innen! Es ist ein fantastisches Team von leidenschaftlichen und kreativen Programmmacher:innen, die als Persönlichkeiten an Journalismus, anspruchsvolle Musik und Qualität glauben. Die Kreativität! Es ist begeisternd, wie viele tolle Ideen im Laufe der Jahrzehnte realisiert werden konnten: das Parkfest im Park am Gleisdreieck, die Dachlounge im rbb, die Radiobrücken, die Tipi-Talks, die Lesungen im Haus des Rundfunks, die radioeins-Radioshow etc. ... Und natürlich unsere Hörer:innen! Sie sind klug, leidenschaftlich und wissen Vieles wirklich besser."

"Das schöne Radio - 25 Jahre nur für Erwachsene"

Gefeiert werden der Geburtstag und die Liebe zum Radio mit dem Film "Das schöne Radio. 25 Jahre nur für Erwachsene" von Lutz Pehnert - ab 23. August online first in der ARD Mediathek und am 22. September 2022 um 21.45 Uhr im rbb Fernsehen. Die Dokumentation schaut zurück auf 25 Jahre radioeins und zeigt, wie die Macherinnen und Macher - nach einem holprigen Start - das unverwechselbare Profil von radioeins entwickelt und das Programm zum Erfolg geführt haben.

Parkfest und Geburtstagskonzert in der Waldbühne

Das radioeins Parkfest im Park am Gleisdreieck beginnt am 27. August 2022 - genau 25 Jahre nach dem Sendestart von radioeins. Bis 4. September sind die Hörerinnen und Hörer umsonst und draußen zu Livesendungen, Konzerten, Comedy, Kinderprogramm, Wiesendisko und Sportstunden eingeladen. Am 16. September ab 18.00 Uhr steigt in der Berliner Waldbühne die große radioeins Geburtstagskonzertsause mit dem Musiker Danger Dan und den Bands Beatsteaks, Bilderbuch, Kitty, Daisy & Lewis und Cari Cari.

Linear und digital erfolgreich

radioeins behauptet auf dem hart umkämpften Berliner Radiomarkt den zweiten Platz und erreicht im gesamten Sendegebiet Berlin/Brandenburg eine Tagesreichweite von 365.000 Hörerinnen und Hörern (ma Audio 2022/II). 50 % beträgt der Musikanteil des Programms, 50 % sind Wortbeiträge. radioeins baut das digitale Angebot aus, ist auf Instagram, Facebook und Twitter erfolgreich und produziert Podcast-Formate wie z. B. den preisgekrönten Sechsteiler "Cui Bono - WTF happened to Ken Jebsen?" (Koproduktion NDR/rbb, Studio Bummens und K2H), "Mein Freund Floh", "Babylon Berlin", "Greenhouse", "Diese eine Liebe - Die Ärzte!", "Spinnst du?", "Wer hat Burak erschossen?" oder den Talk-Klassiker "Hörbar Rust". Für die ARD produziert radioeins mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke den neuen Podcast "Kalk & Welk", Start ist im September 2022.

Interviews mit Programmchef Robert Skuppin und Musikchefin Anja Caspary sowie weitere Infos zum Programmprofil von radioeins finden Sie im rbb Presseportal. Gerne vermitteln wir Ihnen bei Interesse individuelle Interviewtermine.

