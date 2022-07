rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Mutter und Tochter - like mother, like daughter?

Dreiteilige Doku-Serie von Simone Brannahl

Ab 22. Juli 2022 online first in der ARD Mediathek | Am 3. August 2022 um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen

Sie ist die erste große Liebe und die wohl komplizierteste Beziehung überhaupt: die Bindung zwischen Mutter und Tochter. Bewegt sie sich doch in einem großen Spannungsfeld zwischen Fürsorge, Anerkennung, Stolz, Abhängigkeit, Eifersucht und Hass.

Die dreiteilige Doku-Serie "Mutter und Tochter - like mother, like daughter" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) begleitet drei spannende Mutter-Tochter-Paare in ihrem Alltag, fragt nach den positiven Seiten ihrer Beziehung und spart die negativen nicht aus. Sie zeigt, dass diese besondere Konstellation in jeder Phase, von der Kindheit bis zum Alter, einer spannenden Entwicklung ausgesetzt ist.

Bei Irina (41) und Michelle (18) spielt das Thema Loslassen eine große Rolle, denn die Tochter wird flügge und die Mutter ist noch nicht so weit, sie fliegen zu lassen.

Bei Claudia (57) und Ingrid (86) geht es um Schläge in der Kindheit und die große Angst, dass die Mutter bald sterben könnte.

Bei Aicy (52) und Amina (31) dreht sich die Beziehung gerade, oft hat die Tochter das Gefühl, eher die Mutter zu sein, weil sie sich für vernünftiger hält.

In der Doku-Serie prallen nicht nur zwei Generationen von Frauen mit verschiedenen Lebenswelten aufeinander. Anhand dieser Mutter-Tochter Beziehungen werden auch große Themen wie beiläufig erzählt: Gewalt in der Erziehung, Aufwachsen im Nationalsozialismus, Antisemitismus, Gentrifizierung, Rassismus und viele mehr.

Die drei Folgen der Doku-Serie stehen ab 22. Juli 2022 online first in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Am 3. August 2022 um 22.15 Uhr läuft die Dokumentation "Mutter und Tochter - Zwischen Liebe und Konflikt" im rbb Fernsehen. Der 30-minütige Film basiert auf der Dokureihe und stammt ebenfalls von Simone Brannahl.

