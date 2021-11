rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Warnung vor Duftkerzen: Paraffin und Duftstoffe können der Gesundheit schaden

Berlin (ots)

Zweieinhalb Kilo Kerzenwachs verbrauchen wir in Deutschland pro Jahr - in der dunklen Jahreszeit oft mit zugesetzten Düften. Doch das ist nicht ungefährlich. Bei Allergologen und HNO-Ärztinnen wie Christine Benter aus Berlin häufen sich entsprechende Patientenbeschwerden. "Die erste große Gefahr ist der Hautkontakt. Der findet schon im Geschäft bei der Auswahl der Kerze statt", so die Ärztin gegenüber dem Verbrauchermagazin SUPER.MARKT. Nur 30 Sekunden können reichen, um eine Reaktion auf der Haut hervorzurufen.

Die meisten Kerzen bestehen aus Paraffin, einem billigen und umweltschädigenden Abfallprodukt der Erdölgewinnung - für das es aber keine Kennzeichnungspflicht gibt. Doch selbst wenn nur zehn Prozent natürliches Wachs in einem Produkt enthalten ist, dürfen Hersteller schon von einer Naturwachskerze sprechen. Und nicht nur Menschen, die empfindlich auf Düfte reagieren, können dadurch gesundheitliche Probleme bekommen. Je nachdem, was für zusätzliche Stoffe eine Paraffinkerze enthält, können nach dem Anzünden Giftstoffe freigesetzt werden. Das Einatmen kann Krebserkrankungen auslösen, warnt Ärztin Benter mit Verweis auf entsprechende Studien weiter.

Die 26 Duftstoffe, die nachgewiesen Allergien auslösen, müssen ab einer Menge von 0,1 Prozent auf der Kerze deklariert werden. Das Umweltbundesamt kritisiert: "Wir haben insgesamt 3000 Duftstoffe, die eingesetzt werden, von denen die überwiegende Zahl überhaupt nicht untersucht ist", sagt Marike Kolossa im rbb-Fernsehen. Duftallergiker sollten also auch bei fehlender Deklaration nicht davon ausgehen, dass sie keine allergische Reaktion bekommen können.

Der Grund für den Kauf von Duftkerzen liegt im menschlichen Gehirn. Der Geruchssinn stimuliert den Teil, in dem Gefühle sitzen und Erinnerungen wachgerufen werden. Rund 2 Millionen Deutsche sind von Duftallergien betroffen, die zweithäufigste Kontaktallergie nach Nickel.

Echte Naturwachskerzen können eine Alternative sein. Verbraucher*innen erkennen diese insbesondere an der Oberfläche. Paraffinkerzen sind glatt wie eine Glasplatte. Naturwachskerzen fühlen sich cremiger und sanfter an. Sie bestehen zum Beispiel aus Rapsöl oder Bienenwachs und enthalten natürliche Aromaöle mit etwas dezenterem Duft.

Mehr Informationen:

rbb-Fernsehen, 22.11.2021, 20.15 Uhr im Verbrauchermagazin SUPER.MARKT bzw. in der Mediathek

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell