"Der DonnerstagsKrimi im Ersten": Dreharbeiten zu "Dr. Hoffmann - Die russische Spende" (AT) mit Kai Wiesinger und Isabell Polak als unfreiwilligem Ermittlerduo

Er Stationsarzt, sie Mathelehrerin - zufällig geraten sie in einen spannenden Kriminalfall. Derzeit laufen die Dreharbeiten zum DonnerstagsKrimi "Dr. Hoffmann - Die russische Spende" mit Kai Wiesinger und Isabell Polak in den Hauptrollen. Die Geschichte beruht auf der Romanvorlage "Die russische Spende" des Arztes und Autors Christoph Spielberg. Das Drehbuch stammt von Nils-Morten Osburg (u. a. "Ostfriesengrab", "Tage des letzten Schnees") und Edzard Onneken. In Szene gesetzt wird "Dr. Hoffmann - Die russische Spende" (AT) von Max Zähle, der zuletzt bei dem viel beachteten Münster "Tatort - Limbus" Regie führte und für "Bist du glücklich" mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bester Fernsehfilm" ausgezeichnet wurde.

Zum Inhalt

Dringender Anruf aus der Klink: Nicht zum ersten Mal opfert Dr. Felix Hoffmann (Kai Wiesinger) den gemütlichen Fernsehabend für den Einsatz in der Notaufnahme. Spontan übernimmt er den Nachtdienst für einen Kollegen. Da ahnt der Stationsarzt noch nicht, welche Folgen die nächsten Stunden für ihn und seine Freundin Celine (Isabell Polak) haben werden. Als ein Patient noch in der Notaufnahme verstirbt, glaubt Dr. Hoffmann nicht an einen natürlichen Tod. Der Ukrainer Mischa Tschenkow gehörte zu einer Putzkolonne des Krankenhauses und war für ihn daher kein Unbekannter. Zudem wurde er kürzlich gesund aus der Klinik entlassen - doch seine Patientenakte ist verschwunden. Dr. Hoffman erzählt seiner Freundin Celine von dem Fall. Sie hat sofort einen Verdacht und will der Sache nachgehen. So stolpern die beiden in einen Kriminalfall und werden mehr und mehr in die mafiösen Machenschaften der Klinikleitung verwickelt.

In weiteren Rollen zu sehen sind Julika Jenkins, Wilfried Hochholdinger, Anja Herden, Rainer Reiners, Brigitte Zeh, Rainer Strecker, Rana Farahani u. v. a.

"Dr. Hoffmann - Die russische Spende" (AT) ist eine Produktion von Schiwago Film (Produzenten: Marcos Kantis, Edzard Onneken, Producerin: Mirjam Erdem) im Auftrag von rbb (Redaktion: Kerstin Freels) und ARD Degeto (Redaktion: Katja Kirchen) für die ARD.

Die Ausstrahlung ist für Herbst 2021 auf dem Sendeplatz "Der DonnerstagsKrimi im Ersten" geplant.

