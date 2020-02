Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Inforadio: Bürgermeisterin von Werder kündigt Neuausrichtung von Baumblütenfest an

Berlin (ots)

Das Baumblütenfest in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) soll neu ausgerichtet werden. Das Volksfest war zuletzt verstärkt durch Schlägereien und Alkoholexzesse in Verruf geraten.

Die Bürgermeisterin der Stadt, Manuela Saß (CDU), betonte am Dienstag im Inforadio vom rbb, das Fest solle wieder kleiner und regionaler werden:

"Wir wünschen uns, dass in den Höfen und Gärten gefeiert wird, so wie es sie in den vergangenen Jahren auch Tradition war."

Saß kündigte dazu die Entwicklung eines neuen Konzepts an. Grundlage dafür solle eine Bürgerbefragung sein.

"Ab dem kommenden Jahr wird es neue Angebote rund um das Fest geben. Wie es genau weitergeht, wird in Workshops gemeinsam mit den Bürgern beraten."

Auch für Jugendliche sollen Angebote geschaffen werden, so Saß. Dazu habe man ganz klar auch die Vorgabe der Stadtverordnetenversammlung bekommen.

"Die Jugend gehört einfach auch zur Baumblüte dazu. Ob das mit sieben oder mit sechs Bühnen und mit Partys rings um den Obstwein sein wird, das steht in Frage. Es wird sicherlich was geben, aber eben kleiner und feiner."

Die Stadt Werder hat das Baumblütenfest in der bisherigen Form für dieses und das kommende Jahr abgesagt. Dagegen gab es Proteste der Obstbauern.

