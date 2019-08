Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Mobilitätsforscher: "Modell des eigenen Autos ist nicht mehr aktuell"

Berlin (ots)

Der Individualverkehr mit eigenem Auto ist nach den Worten von Mobilitätsforscher Weert Canzler ein Auslaufmodell.

Canzler sagte am Montag im Inforadio vom rbb: "Das Privatauto, wo man im Prinzip eine völlige Souveränität hat, Teil des Alltags, Teil des gelungenen Lebens - das ist ein Modell, das mal in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt." Es sei aber immer weniger aktuell, so der Mobilitätsforscher vom Wissenschaftszentrum Berlin.

Für die Fälle, in denen man ein Auto brauche - etwa zum Transport schwerer Dinge -, könne man sich inzwischen eines leihen. "Wir haben jetzt einen Zugriff, den man jahrelang nicht hatte, nämlich über eine App. Früher musste man anrufen [...], heute kann man ja einfach gucken: Ist das nächste Auto da? [...] Also jetzt zu sagen: Das ist alles viel zu umständlich [...] - dieses Argument geht nicht mehr."

Die anhaltend hohen Zulassungszahlen von Autos hätten damit zu tun, dass die Welt immer noch komplett auf das Automobil ausgerichtet sei, so der Mobilitätsforscher. "Wir kaufen so ein, wir haben nach wie vor ja kein wirkliches Parkplatzproblem, gerade in Berlin", erklärte Canzler. Das habe etwas mit "jahrzehntelanger Vorarbeit" zu tun - "wir sind auch alle so sozialisiert worden, zumindest die meisten von uns."

Um den Ausstieg aus dem Individualverkehr mit eigenem Auto zu schaffen, seien Anreize nötig. "Die Alternativen müssen gut sein", betonte der Forscher. Doch das sei nicht immer einfach. "Wir erleben das in Berlin ja gerade mit den Fahrradwegen, der Fahrradinfrastruktur", so Canzler. Viele Menschen würden gern Rad fahren, fühlten sich aber zu Recht zu unsicher. Die Infrastruktur aufzubauen, brauche Zeit - das würden die vergangenen zwei bis drei Jahre zeigen. "Wir haben eben einen begrenzten Raum - der muss dann neu verteilt werden. Und da braucht es Mut und Hartnäckigkeit [...], um diese Konflikte auszustehen." Das gehe nur zu Lasten von Parkflächen und Straßenraum, betonte der Mobilitätsforscher.

Dem Verkehrssystem und dem öffentlichen Nahverkehr in Berlin stellte Canzler insgesamt ein gutes Zeugnis aus - das liege auch an einer starken Bewegung und Offenheit für Alternativen in der Stadt. Doch deren bisherige Erfolge reichten nicht aus. "Wir müssen jetzt ran an die wirklich schmerzhaften Punkte", so der Forscher. Das sei zum Beispiel auch die Parkraumbewirtschaftung. "Die Parkplätze, die da sind, müssen was kosten." Auch eine Citymaut sei sinnvoll - dafür gebe es gute Beispiele, etwa in Stockholm.

Mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte sagte Canzler: Man beobachte, dass alle früh motorisierten Städte inzwischen Fahrräder stärker fördern sowie Straßen und Parkplätze zurückbauen. "Die Flächen werden dann für andere Verkehrsmittel genutzt, aber nicht nur - auch für Freizeitzwecke, vielleicht auch für Wohnungsbau. Wir werden insgesamt die Verkehrsflächen reduzieren, zu Lasten des individuellen privaten Autos, weil das schlichtweg zu viel Platz frisst." Stattdessen würden mehr Fahrräder, mehr Lastenräder, mehr Pedelecs und vielleicht auch mehr Sammeltaxis in den Städten unterwegs sein.

Über die Gegenwart und Zukunft der Mobilität berichtet Inforadio die ganze Woche ausführlich in der Reihe "Wir müssen reden" - alle Interviews, Reportagen und Hintergründe finden Sie auf inforadio.de

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 - 97993 - 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell