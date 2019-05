Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Harald Juhnke zum 90. Geburtstag: rbb und Kurt Krömer feiern den legendären Entertainer

Berlin (ots)

Am 10. Juni 2019 wäre der Entertainer, Schauspieler und Sänger Harald Juhnke 90 Jahre alt geworden. Wer könnte diese Berliner Legende besser feiern als Kurt Krömer, das Berliner Original? Genau das macht er in der Sendung "Krömer feiert Harald Juhnke" am Donnerstag, 6. Juni 2019, um 23.30 Uhr im Ersten sowie am Freitag, 7. Juni 2019, um 22.00 Uhr im rbb Fernsehen. (Im Audio/Video-Bereich des rbb Presseportals steht das Video zur Sendung zur Verfügung.)

Krömer, selbst preisgekrönter Comedian und Schauspieler, ist ein Fan des großen Juhnke. Die Sendung zeigt, was die beiden verbindet: Kiez trifft auf Kudamm. Currywurst auf Schampus. Schnauze auf Schnauze. Egal, ob die legendären Abende mit "Willkommen im Club", die Sketche aus "Harald und Eddi" oder schauspielerische Höchstleistungen wie in "Der Trinker" - Krömer kennt sie (fast) alle. Juhnke und Krömer - dit is Berlin, gestern wie heute.

Witz, Tragik, Nonchalance: Harald Juhnke im rbb Fernsehen

Mit einer Reihe von Filmen, Sketchen und Satiren erinnert das rbb Fernsehen am 7. Juni und am 10. Juni 2019 an Harald Juhnke und an sein Künstler-Leben voller Brüche und Leidenschaft.

Die Sendungen in der Übersicht

Freitag, 7. Juni

20.15 Uhr: Harald Juhnke - that´s life: Ein Mann mit Höhen und Tiefen (Erstausstrahlung)

"Ich werde einmal der berühmteste Schauspieler Deutschlands!" Und diesem Ziel hat er fortan sein Leben untergeordnet: Harald Juhnke, der große Entertainer, Schauspieler, Komiker, Sänger, Conférencier und Charmeur. Er liebte sein Publikum und das Publikum ihn. Die Bühne wurde Juhnkes Leben und der Erfolg seine Droge - eine Karriere mit vielen Höhen und Tiefen, mit Triumph und Absturz. Der Film porträtiert den großen Unterhalter. Zu Wort kommen seine Familie, Freunde, Künstlerkollegen (Wiederholung am 10. Juni 2019 um 13.00 Uhr im Ersten).

22.00 Uhr: Krömer feiert Harald Juhnke

Kurt Krömer ist ein Fan des großen Juhnke und feiert den legendären Entertainer auf seine Weise (Erstausstrahlung am 6. Juni 2019 um 23.30 Uhr im Ersten).

22.45 Uhr: Der Papagei (Fernsehfilm 1992)

Harald Juhnke verkörpert in der Satire den Ex-Schauspieler Dieter "Did" Stricker, der sich seinen Lebensunterhalt als Straßenverkäufer verdient. Eines Tages wird er von einem früheren Kollegen, der die Öffentlichkeitsarbeit einer rechtsnationalen Partei organisiert, entdeckt und zum neuen Spitzenkandidaten der Partei gemacht. Für Harald Juhnke bedeutete die Rolle den schauspielerischen Schritt vom "ewig fröhlichen Lebemann" zum ernsthaften Charakterdarsteller. Regie: Ralf Huettner, Darsteller: Harald Juhnke, Dominic Raacke, Veronika Ferres, Dietmar Mössmer u. a.

00.15 Uhr: Willkommen im Club - Ein Abend mit Harald Juhnke (1990)

In seiner großen Unterhaltungsshow präsentiert Harald Juhnke nationale und internationale Stars in einer bunten Mischung aus Musik, Sketchen und Tanz. Zu den musikalischen Gästen zählen die englische Popgruppe "The Rubettes", Ofra Haza, Peter Kraus und Klaus Hoffmann. Heidi Brühl, Evelyn Gressmann und Uwe Friedrichsen sorgen mit Sketchen und flotten Sprüchen für wortreiche Unterhaltung. Eddi Windsor mit Miss Lollo tut das auf ganz besonders temperamentvolle Weise.

01.10 Uhr: Willkommen im Club - Ein Abend mit Harald Juhnke (1991)

Unter der musikalischen Leitung von Paul Kuhn begeistern Daliah Lavi, Howard Carpendale, Helen Schneider, Al Bano & Romina Power, Engelbert und viele andere Gäste. Unterstützt wird Harald Juhnke von Carmen Nebel. Als Höhepunkt der Sendung singt er seine Version von Frank Sinatras "My Way".

Pfingstmontag, 10. Juni

16.15 Uhr: Ein lasterhaftes Pärchen (Spielfilm Deutschland 2000)

In der romantischen Kriminalkomödie von Wolf Gremm sind Brigitte Mira und Harald Juhnke ein "lasterhaftes Pärchen" in bester Spiellaune: Die liebenswürdige Käthe lebt seit zehn Jahren als Witwe und muss hilflos mit ansehen, wie ihre geliebte Enkelin Christine vom Ehemann ausgenutzt und betrogen wird. Als Käthes verstorbener Mann Hubert ihren Wunsch erhört und aus dem Jenseits zurückkehrt, hecken die beiden einen teuflisch geschickten Plan aus. Regie: Wolf Gremm, Darsteller: Harald Juhnke, Brigitte Mira, Julia Biedermann, Günter Pfitzmann, Konstantin Wecker, Helmut Berger u. a.

20.15 Uhr: Harald Juhnke - Der Entertainman (2011)

Er war einer der letzten großen Entertainer und wurde oft als "der deutsche Frank Sinatra" bezeichnet. Harald Juhnke begeisterte fast 40 Jahre lang sein Publikum mit der ihm eigenen speziellen Mischung aus Witz, Schnoddrigkeit und Nonchalance. Kaum ein anderer deutscher Bühnen- oder Fernsehstar konnte auf eine derart erfolgreiche Karriere in Theater, Kino und Fernsehen zurückblicken. Das rbb Fernsehen zeigt den großartigen Schauspieler, Komödianten und Entertainer noch einmal in seinen Glanzrollen als Sketchpartner an der Seite vieler bekannter Kolleginnen und Kollegen. Außerdem singt er einige seiner schönsten Songs. Die Sendung präsentiert der Schauspieler Jaecki Schwarz, der sich Juhnke als Freund verbunden fühlte. Mit: Grit Boettcher, Vera Tschechowa, Judy Winter, Johanna von Koczian, Barbara Schöne, Herbert Hermann, Uwe Friedrichsen u.v.a.

