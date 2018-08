rbb trauert um Friedrich Moll

Berlin (ots) - Friedrich Moll, einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren des Senders Freies Berlin (SFB) und des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), ist tot.

Er starb am Dienstag (28. August) im Alter von 70 Jahren in Berlin. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Friedrich Moll verkörperte als Moderator der "Abendschau" 17 Jahre lang auf vorbildliche Weise Kompetenz und Seriosität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Er begleitete das Geschehen in Berlin ebenso scharfsinnig wie volksnah und hat deshalb zu Recht einen festen Platz im Gedächtnis vieler Berlinerinnen und Berliner. Wir trauern um einen engagierten Kollegen und erstklassigen Journalisten."

Friedrich Moll stammte aus Schwarzburg in Thüringen. In Bonn, Hamburg und Göttingen studierte Moll Politologie, Volkswirtschaft, Soziologie und Jura und machte 1976 das Examen als Diplom-Sozialwirt. 1980 kam er zum damaligen SFB und war dort bald als versierter Berichterstatter über Wirtschaftsthemen und Sozialpolitik geschätzt.

1990 übernahm Moll die Moderation der "Abendschau" aus Berlin und präsentierte die Sendung unter anderem im Wechsel mit Ulrike von Möllendorff. Am 31. August 2007 verabschiedete sich Friedrich Moll vom "Abendschau"-Publikum und vom rbb in den Ruhestand.

