Sporthilfe

Nach dem Fußball rücken neue Sommermärchen-Träume in Deutschland in den Fokus: Aktuelles Sporthilfe Magazin mit Olympiasiegerin Darja Varfolomeev und dem Blick auf Spiele im eigenen Land

Frankfurt am Main (ots)

Darja Varfolomeev als Cover-Star // Große Titelträume in Deutschland: Heim-Weltmeisterschaften und die Vision von Spielen im eigenen Land prägen die neue Ausgabe // Fußball-Weltmeister Philipp Lahm in der "Hall of Fame des deutschen Sports" // erstmals auch als E-Paper kostenfrei abrufbar

Nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft rückt das neu erschienene Sporthilfe Magazin die kommenden Heim-Weltmeisterschaften und die Vision weiterer großer Sportmomente im eigenen Land in den Fokus - mit Olympiasiegerin Darja Varfolomeev als Cover-Star. "Ich glaube, Sport kann Menschen auf eine besondere Art verbinden. Egal, woher man kommt oder welche Sprache man spricht", schreibt die Rhythmische Sportgymnastin in ihrem emotionalen Editorial und blickt auf die Anfänge ihrer außergewöhnlichen Karriere zurück.

Nach bereits drei Goldmedaillen bei den diesjährigen Europameisterschaften richtet Varfolomeev ihren Blick nun auf das Saison-Highlight: die Heim-Weltmeisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik im August in Frankfurt und ist sich sicher, "das Publikum kann mich tragen". Auch andere deutsche Top-Athletinnen teilen diese Heimspiel-Euphorie: "Wir wollen die Menschen mit Basketball inspirieren und eine Medaille holen", blickt Basketball-Nationalspielerin Frieda Bühner der WM in Berlin im September entgegen. Para-Dressurreiterin Isabell Nowak beschreibt die erstmals inklusiv stattfindende Reitsport-WM in Aachen als "mein ganz persönliches Sommermärchen".

Während somit die Träume von dem nächsten Fußball-WM-Titel in Deutschland noch Wirklichkeit werden müssen, erinnert das Sporthilfe Magazin in der Rubrik "Hall of Fame des deutschen Sports" in besonderer Weise an den Kapitän jener Mannschaft, die 2014 bei der Weltmeisterschaft in Brasilien Geschichte schrieb - und ein Team formte, das für viele bis heute als Maßstab gilt. Philipp Lahm war - und ist bis heute - "Einer aus der Mitte".

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Perspektiven des deutschen Sports: Nachwuchsathletinnen und -athleten formulieren im Magazin ihre Erwartungen an eine mögliche deutsche Olympiabewerbung - mit der Vision von Spielen, bei denen olympische, paralympische und deaflympische Wettbewerbe selbstverständlich zusammen gedacht werden.

Für bessere Strukturen und mehr Unterstützung im Spitzensport setzen sich Athletensprecherinnen und -sprecher der unterschiedlichen Sportarten aktiv ein. Leichtathlet Maximilian Thorwirth thematisiert den Balanceakt zwischen Systemnähe und kritischer Stimme. Hendrik Dombek, Eisschnellläufer und Präsidiumsmitglied von Athleten Deutschland, betont die Bedeutung des neuen Sportfördergesetzes: "Es ist für mich die historische Möglichkeit, Athletinnen und Athleten endlich wirklich mitzudenken - und mit ihnen zu sprechen, nicht über sie."

Die Inhalte der neuen Ausgabe des Sporthilfe Magazins (Auszug):

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