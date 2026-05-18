AFC Claims GmbH

Personelle Veränderung im Führungsteam der Auto Fleet Control GmbH

Sven Schmidt übernimmt die Position des Chief Sales Officer

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Auto Fleet Control GmbH (AFC), einer der führenden unabhängigen Spezialisten für Schaden-, Risiko- und Versicherungsmanagement für gewerbliche Fuhrparks, gibt eine Veränderung im Führungsteam bekannt.

Marco Heistermann verlässt AFC nach knapp fünf Jahren. Heistermann war seit August 2021 zunächst als Sales Director zu AFC gestoßen und ist im Jahre 2022 in die Geschäftsführung berufen worden. In seiner Zeit bei AFC hat er maßgeblich dazu beigetragen, das Neukundengeschäft auszubauen, die Dienstleitungen weiterzuentwickeln und die Vertriebsstrategie konsequent auf die wachsenden Anforderungen des Flottenmarkts auszurichten. Er wird den Übergang in den kommenden Wochen aktiv begleiten und die geordnete Übergabe an seinen Nachfolger sicherstellen. AFC dankt Marco Heistermann herzlich für seinen Einsatz und seine Leistungen und wünscht ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles erdenklich Gute.

Sven Schmidt wird neuer Chief Sales Officer

Seit dem 15. Mai 2026 übernimmt Sven Schmidt die Position des Chief Sales Officer (CSO) bei AFC. Schmidt ist Managing Partner und Gründer der auf Wachstum und Vertrieb spezialisierten Unternehmensberatung CO.INTRA PARTNERS und verfügt über langjährige Erfahrung in der Skalierung mittelständischer Unternehmen.

Zuvor war er Geschäftsführer und Mitglied des Executive Teams bei der BCA, einem Unternehmen der Constellation Automotive Group, dem größten vertikal integrierten digitalen Automobilmarktplatz in Europa. Weitere berufliche Stationen führten ihn in verantwortliche Vertriebsfunktionen innerhalb der Emil Frey-Gruppe sowie der LeasePlan Deutschland GmbH.

Mit seiner Kombination aus strategischem Vertriebs-Know-how und klarer Umsetzungsorientierung wird Sven Schmidt wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Vertriebs im Rahmen von AFC PRIME setzen.

Daniele Baldino, CEO der Auto Fleet Control GmbH, erklärt: "Wir freuen uns, mit Sven Schmidt einen erfahrenen Vertriebsexperten für AFC gewonnen zu haben. Er bringt genau die Kombination aus strategischer Stärke und operativer Umsetzungskraft mit, die wir für die nächste Wachstumsphase von AFC brauchen. Gleichzeitig danken wir Marco Heistermann für seine wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren - er hat AFC in einer entscheidenden Entwicklungsphase mitgeprägt."

Über AFC

Auto Fleet Control (AFC) mit Sitz in Hamburg ist seit über 25 Jahren auf disruptive Lösungen im Schaden- und Risikomanagement für gewerbliche Fuhrparks spezialisiert und hat sich als Marktführer etabliert. AFC unterstützt Unternehmen mit einem ganzheitlichen, datenbasierten Ansatz zur Steuerung von Schaden- und Risikokosten. Mit einer eigenen digitalen Systemarchitektur, standardisierten Prozessen und einem starken Netzwerk qualifizierter Partnerbetriebe sorgt AFC für Transparenz, Effizienz und planbare Abläufe im gesamten Schadenmanagement. Die über eine Million abgewickelter Schäden und mehrere hunderttausend betreuten Fahrzeuge bilden die fundierte Datengrundlage für IT-, Prozess- und Mitarbeiterkompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Unternehmensgruppe zählt zu den etablierten Prozess- und Qualitätsführern im Markt.

Original-Content von: AFC Claims GmbH, übermittelt durch news aktuell