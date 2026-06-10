Sporthilfe

Para-Ruderer Jan Helmich mit Nexus als "Sporthilfe Start-up des Jahres" 2026 ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots)

Paralympics-Bronzemedaillengewinner erhält die Gründerprämie in Höhe von 15.000 Euro gestiftet von Generali und Deutsche Vermögensberatung // Publikumspreis der "Sporthilfe Founder Academy" geht an Zehnkämpfer Andreas Bechmann mit der Frankfurter Sportagentur

Jan Helmich, Bronzemedaillengewinner bei den Paralympics 2024 in Paris, ist mit seiner Geschäftsidee "Nexus" von Sporthilfe, Generali und Deutsche Vermögensberatung sowie der Werte-Stiftung als "Sporthilfe Start-up des Jahres" 2026 ausgezeichnet worden. In einem Pitch vor einer fünfköpfigen Fachjury setzte sich der Para-Ruderer am gestrigen Dienstagabend (09.06.2026) gegen sieben weitere Gründungsideen aktuell oder ehemals Sporthilfe-geförderter Athletinnen und Athleten durch.

Seine Gründungsidee "Nexus" ist ein Kontext-Kurator für Künstliche Intelligenz. Eine Software, die irrelevante Daten aus den jeweiligen Anfragen der Nutzerinnen und Nutzer entfernt und damit Energie und Kosten spart. Als "Sporthilfe Start-up des Jahres" erhält der Sieger eine von der Generali und Deutsche Vermögensberatung gestiftete Gründerprämie in Höhe von 15.000 Euro, die er "für die Firmengründung, Rechtsberatung und Verträge, um den ersten Vertrag abschließen zu können" einsetzen will, so Jan Helmich, der aktuell an der University of Cambridge seine Dissertation schreibt. "Die Auszeichnung ist eine Riesenehre für mich, eine tolle Anerkennung. Ich habe von der 'Sporthilfe Founder Academy' viel mitnehmen können und am Ende hätten die Auszeichnung alle Teilnehmer verdient, die hier gepitcht haben."

Weitere Stimmen zur Auszeichnung:

Karin Orgeldinger, Sporthilfe-Vorständin verantwortlich für die Athletenförderung: "Alle Teilnehmenden der 'Sporthilfe Founder Academy' haben mit ihren Pitches eindrucksvoll gezeigt, wie viel Unternehmergeist, Innovationskraft und Entschlossenheit in ihre Geschäftsideen geflossen sind. Die gezielte Förderung der Nachaktivenkarriere ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit der Sporthilfe. Wir sind davon überzeugt, dass gerade in der Phase nach der aktiven Laufbahn neue Perspektiven entstehen und wichtig werden. Wir möchten die Athletinnen und Athleten ausdrücklich ermutigen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und ihren unternehmerischen Spirit zu leben. Wir gratulieren Jan Helmich herzlich zur Auszeichnung seiner Idee und allen Teilnehmenden zu großartigen Pitches."

Jonas Stüdemann, Vorstandsvorsitzender der Werte-Stiftung: "Die 'Sporthilfe Founder Academy' vereint bestens zwei unserer Handlungsfelder, Bildung und Sport. Als Werte-Stiftung möchten wir angehende Unternehmer mit unserer Expertise und unserem Netzwerk dabei unterstützen, erfolgreich und auf Basis gesellschaftlicher Werte ihren Weg ins Unternehmertum zu beschreiten. Athleten bringen genau diese Werte und Eigenschaften wie Ausdauer, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen mit und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Dies ist elementar für das Gründen."

Holger Zindt, Bereichsvorstand Marketing bei der Deutsche Vermögensberatung AG: "Die teilnehmenden Athleten haben uns mit ihren Pitches begeistert und unter Beweis gestellt, welch enormes Potenzial in ihnen steckt. Wer im sportlichen Wettkampf Höchstleistung bringt, bringt auch die Fähigkeiten mit, neue Wege zu gehen. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und eine zweite Karriere aktiv zu gestalten, macht sie zu Vorbildern für unsere Gesellschaft und andere Sportler. Gemeinsam mit der Generali ist es uns ein großes Anliegen, die Athleten in ihrem Unternehmergeist zu unterstützen."

Folgende Athletinnen und Athleten nahmen am Pitch teil (in alphabetischer Reihenfolge):

Andreas Bechmann (Leichtathletik) mit der Frankfurter Sportagentur (FSA), die mit modernen Sportevents Menschen verbinden, Städte bewegen soll

mit der Frankfurter Sportagentur (FSA), die mit modernen Sportevents Menschen verbinden, Städte bewegen soll Jan Helmich (Para-Rudern) mit Nexus, einem Kontext-Kurator für KI

mit Nexus, einem Kontext-Kurator für KI Arne Leppelsack (Leichtathletik) mit CONTRE - der Produktion luxuriöser Uhrenarmbänder aus feinsten Stoffen

mit CONTRE - der Produktion luxuriöser Uhrenarmbänder aus feinsten Stoffen Max Milde und Florian Weiherer (beide Wakeboard) mit PODYA - einer All-in-One-Plattform für Vereins- und Verbandssport

mit PODYA - einer All-in-One-Plattform für Vereins- und Verbandssport Katharina Miles (Eiskunstlauf) mit der Skate & Media GmbH - einer Community für alle, die das Eislaufen lieben

mit der Skate & Media GmbH - einer Community für alle, die das Eislaufen lieben Cedric Renner (Skeleton) mit RIA - Rent it all - einer digitalen Vermietungsplattform für Menschen innerhalb einer lokalen Community

mit RIA - Rent it all - einer digitalen Vermietungsplattform für Menschen innerhalb einer lokalen Community Moritz Wesemann (Wasserspringen) mit Peak Motion Labs (PML) - einer Plattform für effiziente Trainingsplanung, Dokumentation und Auswertung im Leistungssport

mit Peak Motion Labs (PML) - einer Plattform für effiziente Trainingsplanung, Dokumentation und Auswertung im Leistungssport David Zehentner (Ski-Freestyle) mit Sport DAIZE - eine Plattform, die Athletinnen und Athleten durch Creator-Skills und Brand-Matching finanziell unterstützen soll

Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger sind die Kunstturnerinnen Helene und Pauline Schäfer-Betz mit dem "Move & Improve Club" (2025), Kanute Hannes Aigner mit "Wichtelbox" (2024), Paralympicssiegerin Christiane Reppe mit "THAT'S COFFEE" (2023), der Weltklasse-Wakeboarder Nico von Lerchenfeld mit "Wakeboard Campus" (2022), der ehemalige Radprofi Mario Vogt mit "Sportsharing Network" (2021), Zehnkämpfer Andreas Bechmann mit "Preventio" (2020), Ex-Schwimmerin Svenja Zihsler mit "Hirnaktiv" (2019) sowie Kanute Florian Breuer mit "Das Workout" (2018).

Dem Pitch vorausgegangen war eine öffentliche Online-Wahl, aus der Zehnkämpfer Andreas Bechmann als Gewinner des erstmals vergebenen und mit einer Prämie von 2.500 Euro dotierten Publikumspreises der "Sporthilfe Founder Academy" hervorgegangen ist.

Über die "Sporthilfe Founder-Academy":

Die "Sporthilfe Founder-Academy" ist ein Förderbaustein der Sporthilfe und wird seit 2018 angeboten. Jährlich werden bis zu 20 Athletinnen und Athleten auf dem Weg zur Gründung unterstützt. Exklusiver Förderer sind Generali und Deutsche Vermögensberatung, die neben der Gründerprämie die jeweiligen Veranstaltungslocations, das Dr. Reinfried Pohl - Zentrum für Vermögensberatung in Marburg und den Hauptsitz der Deutsche Vermögensberatung AG in Frankfurt, zur Verfügung stellen. Diese umfangreiche Unterstützung wird durch den Zugang zu weiteren Partnernetzwerken, wie bspw. zur Entrepreneur University und The Founder Summit ergänzt und so für die Teilnehmenden unmittelbar spürbar. Für die Konzeption und Umsetzung der vielfältigen Programminhalte ist die Werte-Stiftung mit ihrem Innovationsprogramm FUTURY verantwortlich. In einem Pitch vor einer hochkarätigen Fachjury - in diesem Jahr bestehend aus Andreas Arntzen, Gründer und Gesellschafter zahlreicher Digitalfirmen, CEO des Wort & Bild Verlags und Mitglied im Sporthilfe-Kuratorium, Karin Orgeldinger, Sporthilfe-Vorständin für die Athletenförderung, Jonas Stüdemann, Vorstandsvorsitzender der Werte-Stiftung, Gründerin und Investorin Martina Pfeifer sowie Holger Zindt, Bereichsvorstand Marketing der Deutsche Vermögensberatung AG - stellten die Teilnehmenden ihre Geschäftsideen vor.

Hinweis für die Bildredaktionen:

Fotomaterial von der Auszeichnung, das für redaktionelle Zwecke mit Angabe der Bildquelle "Sporthilfe" kosten- und rechtefrei verwendet werden kann, finden Sie hier...

Weitere Informationen zur Sporthilfe Founder Academy und zum Sporthilfe Start-up des Jahres unter: Sporthilfe Start-up des Jahres - Start-up Academy - Events & Auszeichnungen - Stiftung Deutsche Sporthilfe

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