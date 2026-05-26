Sporthilfe

Spitzenathleten als Gründer: Wer gewinnt den Publikumspreis der Sporthilfe Founder Academy 2026? Öffentliche Online-Wahl bis 3. Juni

Frankfurt am Main (ots)

Acht Geschäftsideen Sporthilfe-geförderter Athletinnen und Athleten stehen unter sporthilfe.de/startupdesjahres bis zum 3. Juni zur Wahl / Preisgeld i.H.v. 2.500 Euro gestiftet von Generali und Deutsche Vermögensberatung / Unter allen Teilnehmenden werden 1x2 VIP-Tickets zu einem Heimspiel von Eintracht Frankfurt verlost

Spitzenathletinnen und -athleten streben zweite Karriere als Geschäftsgründerinnen und -gründer an: Die Sporthilfe sucht gemeinsam mit ihrem Nationalen Förderer Generali und Deutsche Vermögensberatung undder Werte-Stiftung ab heute in einer öffentlichen Online-Wahl die Gewinnerin oder den Gewinner des erstmals vergebenen Publikumspreises zur Sporthilfe Founder Academy.Zum insgesamt neunten Mal haben aktuell und ehemals von der Sporthilfe geförderte Athletinnen und Athleten Geschäftsideen mit einem breiten Themenspektrum eingereicht. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner darf sich auf ein von Generali und Deutsche Vermögensberatung gestiftetes Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro freuen.

Abgestimmt werden kann ab sofort und bis Mittwoch, 3. Juni 2026, 23.59 Uhr, unter sporthilfe.de/startupdesjahres. Unter allen Abstimmenden verlosen Generali und Deutsche Vermögensberatung als offizieller Ärmelpartner des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt 1x zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel der Frankfurter Eintracht.

Die antretenden Athletinnen und Athleten und ihre Geschäftsideen (in alphabetischer Reihenfolge):

Andreas Bechmann (Leichtathletik) mit der Frankfurter Sportagentur (FSA ), die mit modernen Sportevents Menschen verbinden, Städte bewegen soll

mit der ), die mit modernen Sportevents Menschen verbinden, Städte bewegen soll Jan Helmich (Para-Rudern) mit Nexus , einem Kontext-Kurator für KI

mit , einem Kontext-Kurator für KI Arne Leppelsack (Leichtathletik) mit CONTRE - derProduktion luxuriöser Uhrenarmbänder aus feinsten Stoffen

mit - derProduktion luxuriöser Uhrenarmbänder aus feinsten Stoffen Max Milde und Florian Weiherer (beide Wakeboard) mit PODYA - einer All-in-One-Plattform für Vereins- und Verbandssport

und mit - einer All-in-One-Plattform für Vereins- und Verbandssport Katharina Miles (Eiskunstlauf) mit der Skate & Media GmbH - einer Community für alle, die das Eislaufen lieben

mit der - einer Community für alle, die das Eislaufen lieben Cedric Renner (Skeleton) mit RIA - Rent It All - einer digitalen Vermietungsplattform für Menschen innerhalb einer lokalen Community

mit - einer digitalen Vermietungsplattform für Menschen innerhalb einer lokalen Community Moritz Wesemann (Wasserspringen) mit Peak Motion Labs (PML) - einer Plattform für effiziente Trainingsplanung, Dokumentation und Auswertung im Leistungssport

mit - einer Plattform für effiziente Trainingsplanung, Dokumentation und Auswertung im Leistungssport David Zehentner (Ski-Freestyle) mit Sport DAIZE - eine Plattform, die Athletinnen und Athleten durch Creator-Skills und Brand-Matching finanziell unterstützen soll

Abstimmung und weitere Informationen zu den Geschäftsideen unter: sporthilfe.de/startupdesjahres

Im Anschluss an die Publikumswahl folgt das Highlight der diesjährigen Sporthilfe Founder Academy: Die teilnehmenden Athletinnen und Athleten pitchen vor einer Fachjury aus hochrangigen Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern aus dem Umfeld der Sporthilfe, der Werte-Stiftung sowie des Nationalen Förderers Generali und Deutsche Vermögensberatung. Die Siegerin bzw. der Sieger darf ihr bzw. sein Unternehmen "Sporthilfe Start-up des Jahres 2026" nennen und kann sich über eine von Generali und Deutsche Vermögensberatung gestiftete Gründerprämie in Höhe von 15.000 Euro freuen.

Die Auszeichnung zum "Sporthilfe Start-up des Jahres" ist Bestandteil der Sporthilfe Founder Academy, die den geförderten Athletinnen und Athleten im Rahmen der Kompetenzförderung der Sporthilfe seit 2018 angeboten wird. Jährlich werden in zwei mehrtägigen Workshops bis zu 20 aktuell und ehemals Sporthilfe-geförderte Sportlerinnen und Sportler auf dem Weg zur Gründung und zum Unternehmertum unterstützt.

Exklusiver Förderer der Sporthilfe Founder Academy ist die Generali und Deutsche Vermögensberatung, die neben der Gründerprämie und dem Preisgeld für den Publikumspreis auch die beiden Veranstaltungslocations, das Dr. Reinfried Pohl Zentrum für Vermögensberatung in Marburg und den Hauptsitz der Deutsche Vermögensberatung AG in Frankfurt, zur Verfügung stellen. Diese umfangreiche Unterstützung wird durch den Zugang zu weiteren Partnernetzwerken, wie bspw. zur Entrepreneur University und The Founder Summit ergänzt und so für die Teilnehmenden spürbar. Für die Konzeption und Umsetzung der vielfältigen Programminhalte ist die Werte-Stiftung mit ihrem Innovationsprogramm FUTURY verantwortlich.

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"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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