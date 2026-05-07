Sporthilfe

Seit 1968 rund 140 Millionen Euro: Sporthilfe stellt neue Sportbriefmarken-Serie 2026 vor

Frankfurt am Main/Berlin (ots)

Neue Motive mit Skispringen, Para-Snowboard und Eishockey zugunsten der Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten / Sporthilfe rechnet 2026 mit einem Erlös von rund 320.000 Euro

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und der Deutschen Post die Sonderbriefmarken-Serie "Für den Sport" 2026 vorgestellt. Die Präsentation fand im "Quartier Zukunft" der Deutschen Bank in Berlin im Beisein von Dr. Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, statt. Die neuen Sonderpostwertzeichen zeigen Motive aus den Sportarten Skispringen, Para-Snowboard und Eishockey.

Seit Einführung der Briefmarkenserie im Jahr 1968 sind durch den Zuschlag auf die Marken Erlöse von rund 140 Millionen Euro zugunsten der Sporthilfe erzielt worden. Auch in 2026 rechnet die Sporthilfe mit einem Erlös von rund 320.000 Euro, der vollständig in die Unterstützung der aktuell rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten fließen.

"Die Sportbriefmarken sind seit Jahrzehnten ein unverzichtbarer Baustein unserer Athletenförderung. Dass wir seit 1968 auf Erlöse von rund 140 Millionen Euro blicken können, unterstreicht die Bedeutung der Sonderbriefmarken bei der Unterstützung von Deutschlands besten Talenten. Wir danken dem Bundesministerium der Finanzen für die langjährige Unterstützung der Sporthilfe, und der Deutschen Post, unserem Nationalen Förderer, für die wertvolle Partnerschaft zugunsten der besten Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und -sportler Deutschlands", sagt Max Hartung, Sprecher des Vorstands der Stiftung Deutsche Sporthilfe. "Die diesjährigen Motive mit Skispringen, Para-Snowboard und Eishockey - Sportarten, die uns bei den Winterspielen in Italien in ihren Bann gezogen haben - stehen exemplarisch für Leistung, Vielfalt und Inklusion sowie Miteinander und Teamgeist, die als wichtige Werte von Deutschlands Athletinnen und Athleten gelebt und in die Gesellschaft getragen werden."

Im Rahmen der Veranstaltung in Berlin übergab Dr. Alexander Plum, Vice President der Abteilung Produktmanagement der Deutschen Post, die Alben mit den Sonderpostwertzeichen "Für den Sport" 2026 an Dr. Christiane Schenderlein, Eishockey-Nationalspielerin Franziska Feldmeier sowie Para-Snowboarder Christian Schmiedt, an Gastgeber Florian Wendt von der Deutschen Bank, die als Nationaler Förderer in das "Quartier Zukunft" geladen hatten, an Bettina Walter, Briefmarkendesignerin der Deutschen Post, und den Sprecher des Sporthilfe-Vorstands, Max Hartung.

Die drei von Bettina Walter gestalteten Motive der Sonderbriefmarken "Für den Sport" 2026 haben Portowerte von 95 Cent(Motiv Skispringen), 110 Cent (Motiv Para-Snowboard) und 180 Cent (Motiv Eishockey). Wie alle Sonderpostwertzeichen aus der Serie "Für den Sport" sind die Marken mit einem Zuschlag von 40 Cent, 45 Cent bzw. 55 Cent auf das eigentliche Porto versehen, deren Erlöse der Sporthilfe zugutekommen. Die neuen Briefmarken sind ab sofort in ausgewählten Postfilialen, im Online-Shop oder telefonisch beim Bestellservice der Deutschen Post erhältlich (Tel.: 0961 - 3818 - 3818).

Hinweis an die Bild-Redaktionen:

Fotomaterial von der Veranstaltung in Berlin zum Downloaden...

Passwort: briefmarke26 // Fotocredit: dpa picture alliance für Sporthilfe

Abbildung der Briefmarken zum Downloaden...

Bitte unbedingt nachfolgende Verwendungshinweise beachten!

Sofern das Motiv des Sonderpostwertzeichens in einem Zeitraum von sechs Wochen nach dem Tag der Erstveröffentlichung (Ausgabedatum: 7. Mai 2026) verwendet wird, gelten vereinfachte Abbildungsregeln. Wenn keine kommerziellen Interessen im Vordergrund stehen, ist eine Abbildung grundsätzlich möglich. Zu beachten sind dabei aber folgende Punkte:

Bei der Veröffentlichung ist die Nennung der folgenden Copyright-Angaben erforderlich: Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel: Bettina Walter, Bonn

Zur Missbrauchsvermeidung müssen die Postwertzeichen entweder verkleinert (< 90 Prozent) oder vergrößert (> 125 Prozent) abgebildet werden.

Sollten die Sonderpostwertzeichen online abgebildet werden, ist ein entsprechender Hinweis oder eine Sicherheitsvorkehrung zu treffen, damit die Sonderpostwertzeichen nicht unkontrolliert weiterverwendet werden können. Weitere Informationen zum Urheberrecht finden Sie unter: Bundesfinanzministerium - Benutzerhinweise

Weitere Informationen zu den Sportbriefmarken: https://www.sporthilfe.de/sportbriefmarken

Original-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell