Eleganz trifft Exzellenz: Darja Varfolomeev und Co. performen beim Ball des Sports 2026

Rhythmische Sportgymnastik als Sport-Highlight beim 55. Ball des Sports / Benefiz-Gala der Sporthilfe am 21. Februar in der Festhalle Frankfurt zugunsten Deutschlands bester Athletinnen und Athleten

Sie gewannen 2025 bei der Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro sensationell Gold im Teamwettbewerb, beim Ball des Sports der Sporthilfe am 21. Februar 2026 in der Festhalle Frankfurt wollen sie nun Deutschlands Elite aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft begeistern: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev, mit 19 Jahren der Superstar der Rhythmischen Sportgymnastik, sowie ihre Team-Kolleginnen Anastasia Simakova, WM-Bronzemedaillengewinnerin mit dem Reifen, Melanie Dargel, Olivia Falk, Anja Kosan, Helena Ripken, Anna-Maria Shatokhin und Emilia Wickert. Ebenfalls mit dabei ist die Vierte des olympischen Mehrkampffinals in Paris, Margarita Kolosov, sowie RSG-Legende Magdalena Brzeska, die als Expertin Rede und Antwort stehen wird.

Die rund 1.000 Gala-Gäste dürfen sich am Vorabend der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo auf eine eigens für den Ball des Sports einstudierte Kür der Rhythmischen Sportgymnastik freuen - hautnah und aufwendig in das Publikum und das einzigartige Ball des Sports-Ambiente in der Festhalle integriert. Präsentiert wird der Programmpunkt von LOTTO Hessen.

"Die Rhythmische Sportgymnastik verbindet Kunst, Ästhetik, Eleganz und Höchstleistung auf exzellente Art und Weise und passt somit perfekt zum Ball des Sports. Wir sind uns sicher, dass die Darbietung der Weltmeisterinnen unsere Gäste begeistern wird", sagt Karsten Petry, im Vorstand der Sporthilfe verantwortlich für Marketing, Vertrieb und Events, der dem Deutschen Turner-Bund für die Unterstützung dankt. "Es ist das zentrale Anliegen der Sporthilfe und ihrer Partner, die Leistungen der geförderten Athletinnen und Athleten in den Mittelpunkt zu stellen und ihren Wert als Vorbilder für unsere Gesellschaft sichtbarer zu machen. Der Ball des Sports bietet dafür eine wunderbare Plattform und zeigt, wie wichtig und wertvoll die Unterstützung der besten deutschen Athletinnen und Athleten ist, damit sie sich zu Vorbildern entwickeln können."

Beim Ball des Sports wird zudem Biathlon-Legende Fritz Fischer mit der "Goldenen Sportpyramide" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Zu den geladenen Gala-Gästen bei Europas größter Benefizveranstaltung im Sport gehören insbesondere auch die erfolgreichsten deutschen Athletinnen und Athleten des zurückliegenden Jahres aus dem olympischen, paralympischen und deaflympischen Sport. Sie werden bei der Premiere der "Ball des Sports-Night Session" auf der Eventbühne für ihre Erfolge geehrt.

Die "Ball des Sports-Gala" ist bereits restlos ausverkauft. Mit der in diesem Jahr erstmals angebotenen geschaffenen Ticketkategorie "Night Session" ermöglicht die Sporthilfe erstmals einem erweiterten Publikum an ihrem Highlight-Event teilzunehmen. Tickets für die "Night Session" können hier erworben werden...

Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am Roten Teppich. Mehr als 150 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und der traditionellen Tombola, präsentiert vom Nationalen Förderer Deutsche Post, mit Preisen im Wert von rund 300.000 Euro. Für bargeldloses Bezahlen sorgt auch in diesem Jahr die Deutsche Bank, ebenfalls Nationaler Förderer, gemeinsam mit ihrem Partner Vert.

