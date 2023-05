Sporthilfe

Turn-Queen Elisabeth Seitz ist "Sportlerin des Monats" April

Frankfurt am Main (ots)

Sporthilfe-Athlet:innen wählen die EM-Dritte auf Platz 1 vor Nico Müller, EM-Zweiter im Gewichtheben, und Roland Schwarz, EM-Dritter im Ringen

Premiere für Deutschlands Vorzeigeturnerin: Elisabeth Seitz ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zum ersten Mal in ihrer Karriere zur "Sportlerin des Monats" gewählt worden. Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzensportler:innen honorierten bei der April-Wahl damit Seitz' Auftritt bei den Turn-Europameisterschaften in Antalya, bei der die 29-Jährige die Bronzemedaille am Stufenbarren gewonnen hatte.

Die deutsche Turn-Rekordmeisterin gewinnt die "Sportler:in des Monats"-Wahl mit über 54 Prozent der abgegebenen Stimmen. Anders als etwa bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note.

Auf den Plätzen zwei und drei der Wahl folgen zwei starke Männer: Hinter Seitz erhält Gewichtheber Nico Müller die zweitmeisten Stimmen. Der Olympia-Teilnehmer von 2016 und 2021 hatte bei den Europameisterschaften in Armenien, die eine von sieben Qualifikations-Wettkämpfen für Paris 2024 war, in der Klasse bis 89 kg die Silbermedaille im Stoßen geholt und zudem in der Zweikampfwertung Rang vier belegt. Dritter der Sporthilfe-Wahl ist Ringer Roland Schwarz. Der 26-Jährige hatte sich bei der EM in Zagreb in der Gewichtsklasse bis 82 kg im griechisch-römischen Stil bis ins kleine Finale gekämpft und sich im Kampf um Platz drei mit Edelmetall belohnt.

Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athlet:innen von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.

Ergebnis:

1. Elisabeth Seitz/Kunstturnen: 54,1 %

2. Nico Müller/Gewichtheben: 25,3 %

3. Roland Schwarz/Ringen: 20,6 %

