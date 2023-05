Sporthilfe

Sporthilfe-Gutachterausschuss: Sitzung Nr. 800 für die Athlet:innen-Förderung

Frankfurt am Main (ots)

Wichtigstes Sporthilfe-Gremium für die Athlet:innen-Förderung / Unterstützung von mehr als 55.000 Athlet:innen mit über 550 Mio. Euro bewilligt / herausragendes ehrenamtliches Engagement ehemaliger Weltklasse-Athlet:innen

Der Gutachterausschuss der Sporthilfe kommt am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag (3./4. Mai 2023) zu seiner insgesamt 800-sten Sitzung zusammen. Das wichtigste Sporthilfe-Gremium hinsichtlich der Förderung der aktuell rund 4.000 unterstützten Athlet:innen hat in den zurückliegenden knapp 56 Jahren seit Gründung der Sporthilfe (26. Mai 1967) der Aufnahme von über 55.000 Athlet:innen in die Förderung zugestimmt und für diese über 550 Millionen Euro Förderung bewilligt.

Laut Sporthilfe-Verfassung beschließt der Gutachterausschuss über die im Einzelfall zu ergreifenden Maßnahmen der Spitzensportler:innen. Er entscheidet in Abstimmung mit dem Vorstand der Stiftung über sämtliche Förderungsmaßnahmen für Athlet:innen, von der Basis- über die Nachwuchsförderung, über Anträge auf individuelle Förderung wie Nachhilfeunterricht und Stipendien bis hin zu den Elite-Programmen der Sporthilfe-Förderung sowie Olympia- und Paralympics-Prämien.

Der achtköpfige Ausschuss setzt sich aus sieben ehemaligen Top-Athlet:innen, die alle ehrenamtlich für die Sporthilfe arbeiten, sowie dem Vorstand Leistungssport als Vertreter des DOSB zusammen. Ständige Gäste in den jeweils monatlich stattfindenden Sitzungen sind ein:e Vertreter:in des Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und des Vereins Athleten Deutschland. Die Geschäftsführung liegt bei Karin Orgeldinger, Mitglied des Sporthilfe-Vorstands und dort zuständig für die Athletenförderung.

"Die Mitglieder des Sporthilfe-Gutachterausschusses leisten Monat für Monat eine großartige Arbeit. Anlässlich der 800-sten Sitzung möchten wir allen Gutachter:innen, explizit auch im Namen aller deutschen Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen, für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement einmal mehr unser größtes Dankeschön aussprechen", ehrt Karin Orgeldinger die langjährigen Verdienste des Gremiums.

Der aktuelle Gutachterausschuss setzt sich zusammen aus den früheren Weltklasse-Athlet:innen Olaf Heukrodt (Olympiasieger Kanu), Alexander Koch (Olympiasieger Fechten), Steffi Nerius (Olympiazweite und Weltmeisterin Speerwurf), Miriam Vogt (Weltmeisterin Ski alpin), Mark Warnecke (Weltmeister Schwimmen) und Till Behnke (Deutscher Meister Rugby). Frühere langjährige Mitglieder sind unter anderem die Leichtathlet:innen Ingrid Mickler-Becker und Manfred Germar, Schwimmer Dr. Klaus Steinbach, heute alle Mitglied der "Hall of Fame des deutschen Sports", Biathletin Petra Behle oder Ruderin Kathrin Boron, allesamt Gold- oder Silbermedaillengewinner:innen bei Olympischen Spielen. Die längste Amtszeit hatte bisher Ruder-Olympiasieger Dr. Horst Meyer inne, welcher von 1976 bis Ende 2010 über 35 Jahre lang ständiges Mitglied des Gutachterausschusses war.

Die aktuellen Mitglieder des Sporthilfe-Gutachterausschusses:

Till Behnke, Rugby, Deutscher Meister 1997, selbständig (nebenan.de)

Olaf Heukrodt, Kanu, Olympiasieger 1988, Kanutrainer

Alexander Koch, Fechten, Olympiasieger 1992, Leitender Mitarbeiter Currenta-Gruppe

Steffi Nerius, Leichtathletik, Olympiazweite 2004, Weltmeisterin 2009, Leiterin Sportinternat Leverkusen

Miriam Vogt, Ski alpin, Weltmeisterin 1993, selbständig (Institut für Mental- und Verhaltenstraining)

Mark Warnecke, Schwimmen, Weltmeister 1996, selbständig (AMSPORT)

Frank Wieneke, Judo, Olympiasieger 1984, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Trainerakademie Köln

Vorstand Leistungssport, Deutscher Olympischer Sportbund

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

Original-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell