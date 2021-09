Stiftung Deutsche Sporthilfe

Tokio 2020: Rund 500.000 Euro Prämien für paralympische Medaillengewinner:innen

Deutsche Sporthilfe honoriert Medaillen bei den Paralympics / Gesamtfördersumme der unterstützten Paralympics-Athlet:innen bei über 6 Mio. Euro

Mit Prämien von rund 500.000 Euro wird die Deutsche Sporthilfe die Medaillenerfolge der von ihr geförderten Athlet:innen bei den Paralympics in Tokio belohnen. Insgesamt gewann das 137 Athlet:innen umfassende Deutsche Paralympics-Team in Tokio 43 Medaillen, davon 13 mal Gold, 12 mal Silber und 18 mal Bronze.

Die Deutsche Sporthilfe schüttet bei den Paralympics Prämien für Gold (20.000 Euro), Silber (15.000 Euro) und Bronze (10.000 Euro) aus. Prämien für Mannschafts- und Spielsportarten sowie Staffel-Erfolge orientieren sich an der Aufteilung, werden jedoch gesondert durch den Gutachterausschuss der Deutschen Sporthilfe festgelegt. Honoriert wird jeweils der größte Erfolg der geförderten Starter:innen, um Athlet:innen unabhängig vom Wettkampfformat vergleichbare Unterstützung zu ermöglichen. Die Prämien werden über die kommenden zwölf Monate ausgezahlt.

Alle 137 Athlet:innen des deutschen Paralympics-Teams in Tokio werden von der Deutschen Sporthilfe gefördert. In den vergangenen zwölf Monaten erhielten sie in der unmittelbaren Vorbereitung insgesamt über 1,1 Millionen Euro, über alle Förderjahre hinweg mehr als 6,2 Millionen Euro. Im Schnitt wurden die Athlet:innen knapp siebeneinhalb Jahre von der Deutschen Sporthilfe unterstützt, bevor sie in Tokio an den Start gingen. Fast jede:r Vierte aus dem Team ist zehn Jahre oder länger Teil der Sporthilfe-Förderung.

Über die Deutsche Sporthilfe

Die Deutsche Sporthilfe begleitet seit 1967 deutsche Nachwuchs- und Spitzensportler:innen auf dem Weg in die Weltspitze. Seit ihrem Bestehen hat die Deutsche Sporthilfe bereits mehr als 53.000 Athlet:innen aus über 50 Sportarten mit rund 510 Millionen Euro an Fördermitteln sowie mit zahlreichen Maßnahmen zur persönlichen und schulischen bzw. beruflichen Entwicklung unterstützt. Mit Erfolg: Sporthilfe-geförderte Athlet:innen gewannen bislang 270 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen sowie 358 Mal Gold bei den Paralympics.

