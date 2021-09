Stiftung Deutsche Sporthilfe

Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken ist "Sportlerin des Monats" August

Sporthilfe-Athlet:innen wählen Ringerin vor Malaika Mihambo und Alexander Zverev

Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zur "Sportlerin des Monats" August gewählt worden. Die 30-Jährige hatte in Tokio mit ihrem Olympiasieg und gleichzeitig der ersten deutschen Olympia-Medaille im Frauen-Ringen Geschichte geschrieben, und das dazu im letzten Kampf ihrer Karriere. "Mein Kindheitstraum ist wahr geworden und ich darf als Olympiasiegerin meine Karriere beenden", jubelte Rotter-Focken nach ihrem Triumph und ist auch knapp vier Wochen später noch emotional überwältigt: "Ich habe immer aus Spaß gesagt, dass ich das Drehbuch für meinen Film des Lebens selbst schreibe, sodass der Höhepunkt am Ende ist. Dass alles so gekommen ist, ist unglaublich."

Aline Rotter-Focken ist zu ihrem Karriereende erstmals von den Sporthilfe-geförderten Athlet:innen als "Sportlerin des Monats" ausgezeichnet worden, nachdem sie bereits 2014 nach dem Gewinn des Weltmeistertitels einmal zur Wahl gestanden hatte. Auf Platz zwei und drei wählten die Sporthilfe-geförderten Athlet:innen Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sowie Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev.

Ergebnis:

1. Aline Rotter-Focken/Ringen

2. Malaika Mihambo/Leichtathletik

3. Alexander Zverev/Tennis

Bei der Wahl zum:zur "Sportler:in des Monats" August standen alle olympischen und paralympischen Goldmedaillen-Gewinner:innen von Tokio, neben Rotter-Focken, Mihambo und Zverev der olympische Bahnrad-Vierer der Frauen, Para-Tischtennisspieler Valentin Baus, der Kajak-Vierer der Männer, Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski, Para-Straßenradsportlerin Jana Majunke, Para-Triathlet Martin Schulz, Para-Sprinter Felix Streng, Schwimmer Florian Wellbrock und Para-Straßenradsportlerin Annika Zeyen (in alphabetischer Reihenfolge). Im vergangenen Monat war Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk zur "Sportlerin des Monats Juli" gewählt worden.

Gewählt wird der:die "Sportler:in des Monats" von den rund 4.000 geförderten Athlet:innen der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Präsentiert wird die "Sportler:in des Monats"-Wahl vom Nationalen Förderer Allianz. Mehr dazu...

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

