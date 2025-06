Bundesvereinigung Bauwirtschaft

Presseeinladung

Stillstand am Bau? Zahlen, Perspektiven, Forderungen zur neuen Legislatur

Berlin (ots)

Wir laden Sie herzlich ein zum Pressefrühstück der Bundesvereinigung Bauwirtschaft am

5. Juni 2025, um 9:30 Uhr

in das Einstein Unter den Linden: Unter den Linden 42, 10117 Berlin-Mitte (Raum Einstein-Esszimmer)

Was kommt auf das Bau- und Ausbaugewerbe zu?

In unserem Pressegespräch werfen wir einen aktuellen Blick auf die Stimmung in der Branche: Wir stellen Ihnen die Ergebnisse unserer jüngsten Konjunkturumfrage sowie die Umsatzprognose für 2025 vor. Wie beurteilen die Betriebe ihre wirtschaftliche Lage? Wo sehen sie Risiken - und wo Chancen für die kommenden Jahre? Mit Blick auf die neue Legislaturperiode, die Herausforderungen der Energiewende und den angespannten Wohnungsbaumarkt rücken wir zentrale Fragen in den Fokus:

Kommt die Bauwirtschaft 2025 überhaupt noch in Schwung?

Sondervermögen: Rohrkrepierer oder Booster? Und wo bleibt der Wohnungsbau?

Energiewende mit Gegenwind - woran hakt es in einzelnen Sparten?

Quo vadis Heizungsgesetz? Zwang oder Anreiz?

Welche Weichen stellt der Koalitionsvertrag für die Branche?

Diese und weitere Fragen möchten wir gerne mit Ihnen bei unserem Pressefrühstück diskutieren. Ihre Gesprächspartner werden sein:

Marcus Nachbauer , Präsident der Bundesvereinigung Bauwirtschaft

, Präsident der Bundesvereinigung Bauwirtschaft Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Bauwirtschaft

Bitte melden Sie sich formlos per E-Mail an: presse@zdb.de

Original-Content von: Bundesvereinigung Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell