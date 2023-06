Irland Information Tourism Ireland

Nordirland erhält neue UNESCO-Auszeichnung

Die Region um Mourne Mountains, Ring of Gullion und Strangford Lough wird zum Global Geopark ernannt

Die Region südlich von Belfast zwischen Mourne Mountains, Ring of Gullion und Strangford Lough in Nordirland hat den international begehrten UNESCO-Geopark-Status erhalten. Der neue Global Geopark Mourne Gullion Strangford umfasst die drei von der Regierung ausgewiesenen "Areas of Outstanding Natural Beauty" des Newry, Mourne and Down District Council: Mourne, Ring of Gullion sowie Strangford Lough und Lecale.

Die abwechslungsreiche und wunderschöne Landschaft von Mourne, Gullion und Strangford wurde im Laufe der Zeitalter durch den Zusammenprall von Kontinenten, das Auftauchen und Verschwinden von Ozeanen, durch turbulente vulkanische Ereignisse und die raue Behandlung durch Eiszeiten geformt. Sie hat eine reiche biologische Vielfalt und ein pulsierendes kulturelles Leben hervorgebracht, das der neue Geopark würdigen wird.

Der Geopark ist einzigartig unter den Globalen Geoparks der UNESCO, denn er erzählt die "Geschichte zweier Ozeane" über 400 Millionen Jahre geologischer Entwicklung. Kein anderer Globaler Geopark der UNESCO hat eine solche Bandbreite an geologischen Merkmalen oder kann diese Geschichte erzählen. Die Geologie des Gebiets zeichnet den Abschluss des alten Iapetus-Ozeans nach, der die beiden Teile der irischen Insel zusammenführte. Sie folgt der Drift der Insel mit den Kontinenten durch tropische Breiten und mündet schließlich in der Entstehung des modernen Nordatlantiks. Schließlich formte die letzte Eiszeit diese uralte Landschaft zu dem fantastischen Ort, den wir heute sehen.

"Der Status des Geoparks ist hart erkämpft; seit 2012 hat das Geopark-Projekt des Rates in Zusammenarbeit mit dem Geological Survey Northern Ireland ein intensives Programm zur Einbindung von Anwohnern und Interessenvertretern durchgeführt", sagte der Vorsitzende des Bezirksrates von Newry, Mourne und Down, Ratsmitglied Michael Savage. "Im Ergebnis sind alle Beteiligten hocherfreut, dass Mourne, Gullion und Strangford in Anerkennung dieser Arbeit und der außergewöhnlichen Landschaft, den Status eines Globalen Geoparks der UNESCO (UGG) erhalten hat. Damit stehen wir auf der Weltbühne und ganz oben auf der Liste der Orte, die man gesehen haben muss."

Das ganze Jahr über wird im gesamten Geopark ein dichtes Programm von Veranstaltungen und Aktivitäten stattfinden. Es gibt viel zu sehen und zu entdecken im Mourne Gullion Strangford UNESCO Global Geopark. Wandern Sie mit einem fachkundigen Führer durch die Mourne Mountains - die Men of the Mournes helfen Ihnen beim Erklimmen der Berge und heißen Sie herzlich willkommen bei denen, die die Gegend wie ihre Westentasche kennen. Paddeln Sie mit dem Kanu auf dem Strangford Lough oder tauchen Sie in die Geschichte der Lecale Peninsula ein. Fahren Sie die 27 Kilometer lange rote Strecke im Rostrevor Mountain Bike Centre hinunter oder machen Sie eine gemütliche Radtour um das atemberaubende Castle Ward.

Tipps am Rande zwischen Nord und Süd

Neben dem neuen Global Geopark gibt es in Nordirland bereits einen weiteren Global Geopark der Der andere Geopark Nordirlands sind die Cuilcagh Lakelands in den Grafschaften Fermanagh und Cavan, wo zerklüftete Hochebenen, Seen, Wälder und sanft geschwungene Drumlins (durch Eiszeiten geformte kleine Bergrücken) eine atemberaubende Landschaft bilden. Hervorgegangen ist der Geopark aus dem früheren Marble Arch Caves UNESCO Global Geopark, nachdem zu den Countys Fermanagh und Omagh grenzüberschreitend das Gebiet in Cavan dazukam. Das Besucherzentrum des alten Geoparks bleibt das Herzstück des Schutzgebietes. Darum herum gruppieren sich als jeweils eigene markante Landschaften des erweiterten "Cuilcagh Lakelands Geoparks": der "Cavan Burren Park", der "Shannon Pot", "Lough Navar" und der "Cuilcagh Boardwalk", der durch die letzte unberührte Moorlandschaft Nordirlands führt. Innerhalb des "Cuilcagh Lakelands Geopark" liegt ein Naturschutzgebiet von herausragender Schönheit: der Cuilcagh Boardwalk. Der Legnabrocky Steg führt mitten hinein in das einzigartige Moorland von Fermanagh. Es liegt im südwestlichen Grenzgebiet von Nordirland, in der Nähe von Enniskillen, jenseits der riesigen Seenplatte von Lough Erne. Vom kleinen Parkplatz geht es erst kurz zum nahen Steg und dann hinein in die atemberaubende Landschaft der selten gewordenen "Blanket Bogs". Es ist ein Regenmoor, wie es in den niederschlagreichen Gebieten Irlands häufig vorkommt. Doch dieses ist das größte seiner Art in Nordirland und eines der intaktesten Blanket Bogs in Westeuropa. Größer sind nur die sumpfigen Weiten des Wild Nephin Nationalparks im County Mayo.

Hintergrund

Ein Geopark ist ein einheitliches geografisches Gebiet, das sich in diesem Fall von den Gewässern von Strangford über die Mourne Mountains bis zum Ring of Gullion und darüber hinaus erstreckt. Ein Geopark ist eine Landschaft, die ganzheitlich verwaltet wird, um ihre Geologie zu schützen, die Menschen und Besucher zu schulen und die nachhaltige Entwicklung seiner Unternehmen zu fördern.

Im Mourne Gullion Strangford UNESCO Global Geopark geht es darum, gemeinsam das Beste aus der wunderschönen Landschaft zu machen, und zwar durch nachhaltigen Tourismus, Verbesserung bzw. Erhalt der biologischen Vielfalt, geologische Bildung und nachhaltig verwaltete Freizeitaktivitäten in der Natur. Die von den Gemeinden geführten Partnerschaften, die die Wertschätzung des natürlichen und kulturellen Erbes fördern, zeichnen diesen Geopark besonders aus.

