Irland Information Tourism Ireland

Tourism Ireland startet neue Kampagne

Iren und Urlauber verraten ihre Irland-Favoriten

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Es sind die besonderen Momente, Erlebnisse, Orte und Menschen, die einem von einer Reise im Gedächtnis bleiben. Und genau nach diesen ganz persönlichen Empfehlungen für die grüne Insel fragt Tourism Ireland in der neuen Kampagne "Irland lässt dein Herz höher schlagen". Hier steht die Frage im Mittelpunkt: "Was liebst Du an Irland?" Ziel ist es, aufzuzeigen, was in Irland Ihr Herz erfüllt. Diese einfache Frage ging zunächst an bekannte Iren selbst, wie Sharon Horgan, Saoirse-Monica Jackson, Jamie-Lee O'Donnell. Jeder "Fürsprecher" kann seine ganz persönliche Empfehlung aussprechen. In den ersten Videos geht es beispielsweise um die "Küsten", die "Menschen", die "Lebensfreude", die "Landschaft", die "Strände" und "Besondere Orte". Für jeden Menschen bedeutet Irland etwas anderes - es kann ein Gefühl sein, das sich einstellt, wenn man in Irland unterwegs ist. Die Kampagne bietet hier sehr viel Raum für Ideen und Umsetzung.

Mit dem offiziellen Kampagnenstart am 14. März wird der Spot im TV live gehen und soll Lust auf Irland machen. Unterstützt wird dies durch digitale Kanäle sowie Präsenz Out of Home und im Radio. Das Budget für die erste Phase der neuen Kampagne beträgt 2 Millionen Euro.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden auch deutsche Persönlichkeiten, Journalisten, Influencer, Reisebüro-Expedienten, aber auch die Besucher selbst befragt und aufgefordert, Ihre Empfehlungen und Emotionen zu teilen. Insbesondere in den Sozialen Medien bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten, entsprechenden Content zu generieren und zu verbreiten. Entsprechend ist die Kampagne für 2 bis 3 Jahre angelegt.

Mehr Informationen auf www.ireland.com

In Deutschland per Live Stream mitfeiern

Am 17. März feiert Tourism Ireland mit allen Freunden der irischen Lebensart den St. Patrick's Day. Seien Sie auf Youtube per Live Stream mit dabei, wenn es am Freitag ab 18.30 Uhr irisch abgeht. Unsere Houseband Shane Ó Fearghail & The Host wird sowohl eigene Songs als auch Irish Pub Classics zum Besten geben und sorgt so für die richtige Irland-Stimmung im heimischen Wohnzimmer. Unter dem Hashtag #happystpatricksday können Sie dann auch gemeinsam mit anderen Irland-Freunden den größten Feiertag begehen, teilen Sie ihre Liebe zur grünen Insel und lassen Sie sich mitreißen.

Original-Content von: Irland Information Tourism Ireland, übermittelt durch news aktuell